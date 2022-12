Arcioni: «Sabemos cuáles son las prioridades de cada chubutense»

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, criticó las declaraciones del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y recordó la poca inversión en la Provincia durante la gestión del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri. El mandatario remarcó que «yo pongo los números crudos sobre la mesa», y expresó que «tenemos en ejecución 2.052 viviendas con fondos provinciales».

El Gobernador manifestó que “nos han tildado durante mucho tiempo en la gestión, y más ahora que se acercan los preelectorales, yo pongo los números crudos sobre la mesa porque muchas cosas que se han hecho por ahí no se pudieron visualizar como se debía, con cosas tan importantes como las de hoy”.

“Tenemos 2.052 viviendas entregadas, 687 viviendas en ejecución, se abrió la licitación por 114 viviendas en Puerto Madryn, hay 43 en ejecución en la ciudad, 154 viviendas para los compañeros de la CGT, es decir, muchísimas viviendas que hemos realizado en nuestra gestión”, remarcó Arcioni.

En este sentido, sentenció: “Pongo las manos en el fuego cuando te dicen de una mala gestión, el Gobierno anterior de Mauricio Macri entregó sólo 39 viviendas en Chubut, exclusivamente por la emergencia climática en Comodoro Rivadavia. Cuando nosotros con todos los problemas económicos, entregamos más de 800 en Comodoro y 2.052 hogares en toda la provincia, más las que tenemos en ejecución”.

“Podemos hablar también de la quita que hemos tenido en transporte, la quita en educación y nos hemos hecho cargo nosotros. Entonces me parece que hay que ser un poco más respetuoso y más objetivo cuando se tiene que observar una gestión”, indicó el mandatario provincial.

Arcioni señaló que “lo digo en general porque ahora, sobre todo, incluso he visto entrevistas de Rodríguez Larreta hablando de la educación y obras de Chubut, de la trampa. ¿Saben cuál es la trampa?, cuando nos quitaron la coparticipación y la tiene CABA, cuando nos quitaron el transporte y lo tienen ellos, cuando nos quitaron otros puntos de coparticipación para dárselos a ellos a través de créditos. Eso es trampa. Hay que preguntar y hay que saber lo que se hizo”.

“Por eso, no nos vengan a decir ahora cuáles son las políticas de Estado y qué hay que hacer, porque sabemos cuáles son las prioridades de cada uno de ustedes. La gestión la hemos llevado con errores y aciertos, pero hay que mirar los números y el compromiso que tiene el Gobierno provincial para con su gente”, sentenció el Gobernador.

Por último, remarcó que “estos números son sólo en materia habitacional, si quieren hablemos de deporte, de educación, de todas las desinversiones que nos han castigado el Gobierno nacional y que nos hemos hecho cargo aún en los momentos de crisis. Hemos puesto la cara, la voluntad, no nos olvidemos nunca y veamos los números que marcan la realidad”.