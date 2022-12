Arcioni inauguró la obra de ampliación del Puerto de Rawson que brindará un 30% más de operatividad al muelle

El gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, inauguró este lunes la obra de ampliación del Muelle nuevo del Puerto de Rawson, la cual demandó una inversión superior a los 495 millones de pesos. La ampliación en 47,40 metros significa un incremento de un 35%, respecto de su longitud actual, por lo que producirá una importante mejora, descomprimiendo la operatoria actual.

El mandatario provincial estuvo acompañado por el intendente de Rawson, Damián Biss, el ministro de Infraestructura, Energía y Planificación, Gustavo Aguilera; los secretarios de Pesca, Gabriel Aguilar, y de la Gobernación, Alejandro Sandilo; el presidente de Cámara Artesanal Flota Amarilla Chubut, Gustavo González; el representante de Chubut ante el Consejo Federal Pesquero, Adrián Awstin; el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Rawson, Alejandro Yáñez; representantes de los sindicatos, familiares y trabajadores del sector.

Inversión millonaria

Al dirigirse a los presentes, Arcioni expresó que “es un día muy importante para Rawson y para la actividad pesquera. Durante muchos años, una actividad tan importante -ya que fue la segunda actividad exportadora y una de las más importantes de la Provincia- ha quedado relegada y hemos tomado la decisión de hacer inversiones aún en los momentos más difíciles”.

“Así como en estas inversiones que hemos realizado en el puerto, invertimos más de 1.200 millones de pesos, tenemos el dragado que ya está en ejecución, terminamos con esta ampliación que comprende 47,40 metros, adecuación del sistema de defensa del nuevo muelle pesquero de Rawson, la red de incendios, pavimento al acceso, reparación del muelle, una infinidad de obras que hacen más de 1.200 millones de pesos que fueron realidades, que hoy están al 100% a excepción de la draga que por cuestiones de temporadas va a comenzar en un par de meses”, indicó el mandatario provincial.

Arcioni expresó que “no es solamente en Rawson, hicimos una inversión muy fuerte en los otros puertos: en el Storni, una obra paralizada en la gestión anterior, y lo hemos hecho con recursos propios. También en el puerto de Camarones, el de Comodoro Rivadavia, todas inversiones que hacen a la infraestructura, pero por sobre todas las cosas a la actividad y al futuro de una Provincia y de la República Argentina. Están entre las primeras actividades que tanto generan para el país y tanto generan para la Provincia del Chubut”.

Nueva ampliación y más puestos de trabajo

El gobernador anticipó que “para el mes de febrero vamos a hacer el llamado a licitación para los 78 metros restantes”, y en ese marco agradeció “al Ministerio de Transporte dependiente de Nación y obviamente al ministro de Economía, Sergio Massa, que tanto apuntala a la Provincia, a las actividades y a las economías regionales. Sin ese apoyo es imposible estar proyectando estas obras”, señaló.

Manifestó que actividades de este tipo “son generadoras de puestos de trabajo y hay que acompañarlas. Con esta ampliación de casi 48 metros vamos a estar generando 24 puestos de trabajo más”.

En esa línea, Arcioni aseguró que el camino es “generar puestos de trabajo dignos, a eso tenemos que apuntar, y eso es lo que estamos haciendo acá en Rawson y lo estamos haciendo en todas las localidades de la Provincia. Ese ordenamiento que nos llevó muchos tragos amargos, esfuerzo y templanza, hoy está dando frutos, no solamente en obras de infraestructura portuaria sino en general para toda la Provincia”.

Políticas de Estado

El mandatario se refirió asimismo al anuncio realizado la semana pasada en cuanto a la apertura de licitación de “115 viviendas para Puerto Madryn y también en Rawson y en toda la Provincia. En plena crisis, en plena pandemia y demás ya llevamos 2.200 hogares entregados en toda la Provincia con 900 viviendas en ejecución”, dijo y recordó que la gestión anterior solo proyectó “39 viviendas para Chubut”.

Habló además de la obra del Muelle Storni de Puerto Madryn “en la que se había comprometido la gestión anterior del Gobierno Nacional y quedó paralizada. Nosotros tomamos la decisión de terminarlo, haciendo una justa distribución de los recursos de la Provincia en todos los sectores, una optimización de los recursos”.

“Entonces no me hablen de políticas de Estado, cuando no apuntalan a actividades, a generación de puestos de trabajo como es la construcción, la pesca”, manifestó Arcioni y afirmó: “Acá hay que ponerse a trabajar, y lo más importante, que no quede solamente en un slogan, sino que se haga con las distintas fuerzas políticas, como en este caso con Damián (Biss)”.

Finalmente, consideró que “el pensamiento más importante es trabajar por y para la gente y eso no lo perdimos. Es la única manera en la que tenemos que seguir trabajando, siempre en la generación de puestos de trabajo. Cuentan con un Gobernador que va a trabajar hasta el último día de la mejor manera para todos y cada uno de los chubutenses”.

Compromiso de Provincia

En su discurso, el intendente Damián Biss, expresó que “realmente estamos muy contentos, después de lo que sucedió ayer, creo que es un día que todos los argentinos estábamos esperando desde hace muchísimo tiempo, y qué mejor que comenzar el lunes con una inauguración tan importante para la principal actividad económica de nuestra ciudad”.

“En temporada alta, casi 7.000 familias dependen de la actividad, eso es realmente un movimiento económico muy importante, es generación de empleo genuino, nuestro puerto que sin dudas es el más importante de la Patagonia y uno de los más importantes del país en cuanto a captura de langostinos representa casi el 40% de la captura total del país”, remarcó el Intendente de Rawson.

Biss manifestó que “la actividad pesquera ha tenido, en los últimos diez años, un crecimiento muy importante y a ese crecimiento había que acompañarlo con infraestructura. La operatividad y logística del puerto se complicaba cada vez más, y ahí es donde el Estado provincial, el Gobernador, con una decisión muy importante, desde hace tres años comenzó a hacer grandes inversiones. Hoy estamos inaugurando la ampliación de este muelle provincial, pero se vienen haciendo inversiones en materia de seguridad, iluminación, que mejoran la logística y operatividad de nuestro puerto”.

“A esta obra, que costó casi 500 millones de pesos, se le suman otras tantas como el dragado del río, obra histórica que costará más 400 millones de pesos. Estamos hablando de que en menos de tres años en nuestro puerto se van a hacer obras por casi 1.500 millones de pesos, por eso le agradezco nuevamente al Gobernador y a todo su equipo de trabajo por el compromiso que le ponen a Rawson, a la capital de la Provincia, para mejorar la infraestructura, que durante muchos años estuvo con falta de inversión y que ahora en un trabajo conjunto entre los tres niveles del Estado y el sector privado, los resultados están a la vista”, completó Biss.

Decisión política

Por su parte, el presidente de Cámara Artesanal Flota Amarilla Chubut, Gustavo González, agradeció al Gobernador “que tanto ha hecho por la pesca. Desde que comenzó su gestión, tomó la decisión política y no dio marcha atrás, fueron todos pasos y acompañamiento para esto. Tuvimos momentos críticos al principio, atravesamos la pandemia, tuvimos que seguir adelante con tantas adversidades y siempre estuvimos acompañados por una gestión realmente con una decisión que nunca había visto”.

“Hoy materializamos la ampliación del muelle, algo que veníamos pidiendo hace muchísimos años, que la flota más moderna del país estaba necesitando para poder seguir creciendo, y tener mejor calidad en este puerto de Rawson. Agradecer a las familias que son las que han generado y dado el primer puntapié para que hoy tengamos esta actividad que hoy estamos teniendo, estas personas pasaron por épocas difíciles, donde había que poner valor a una actividad tan complicada como la pesca”, concluyó González.

Reconocimientos

En la oportunidad, el Gobernador entregó plaquetas a familias fundadoras de la pesca provincial en Rawson: Jurado Redondo, Ortiz Jurado, Valle, Martella, Novello, Todisco, Di Bona, Ramos, Vestuti, Fernández, Ottulich, Kusanic, Nicanoff y González. Mientras que un nieto de la familia Martela le obsequió un presente al mandatario provincial.

Cabe destacar que los trabajos de ampliación comprendieron la extensión del muelle en 47.40 metros hacia el este. Alcanzando el espigón norte, que fue remodelado durante la ejecución de la obra de remodelación de Puerto Rawson, quedando un frente de atraque de 183,86 metros.