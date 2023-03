Vecinos de Gualjaina piden carteles que orienten donde está la localidad

Roberto Arriaga, vecino y productor de la localidad estuvo presente en la feria de Esquel y pidió que se coloquen carteles para señalizar donde queda el pueblo, para que los turistas lleguen a visitarlos.

En ese sentido Arriaga contó: “Gualjaina está muy lindo, tuvimos un buen invierno, con mucha lluvia, pero no tenemos cartelería. Cuando venís de Bariloche, no hay cartel donde diga ‘Gualjaina’, ‘Piedra Parada’ o ‘Paso del Sapo’, o sea que si vos no conoces y venís del norte llegas a Esquel porque no tenés un cartel que te indique”.

Además expresó: “el reclamo por esta cartelería, es para que siga llegando el turismo. Queremos que se reponga el cartel, no sé si eso se habla con vialidad o la empresa que estaba arreglando la ruta 40”.

Arriaga vive hace 5 años en la localidad de Gualjaina, el productor ofrece distintas comidas y bebidas artesanales. Prepara gancia, artesanal, mermeladas, escabeches. “Todo está hecho en acá, sin conservantes, sin químicos, sin adictivos, sin aditivos, es todo lo más natural posible”, comentó. Y cerró: “Hacemos las cosas como para nosotros, si no se vende, se come, hacemos pan caseros, panes rellenos, tartas de manzana, torta morena, que es una similitud a la torta negra, pero no es lo mismo”