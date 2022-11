Petroleros Jerárquicos ya tienen un SUM en el Centro de Jubilados

El nuevo salón de usos múltiples de los petroleros fue inaugurado este lunes en Km 3, con la presencia del gobernador Mariano Arcioni y funcionarios municipales. Los jubilados ya cuentan con un nuevo espacio de encuentro y esparcimiento para desarrollar la nueva etapa fuera del ámbito laboral.

En uso de la palabra, el gobernador Mariano Arcioni, puso en valor que “nosotros tenemos que mirar a quienes nos antecedieron y todos tenemos que aportar un granito de arena. Un reconocimiento para José (Llugdar) en la cabeza, esto se logra con mucho acompañamiento y respaldo cuando se cree en un líder”.

El mandatario provincial apuntó que “todos tenemos un ejemplo de las raíces familiares, tomemos lo positivo y potenciemos lo bueno de cada uno para que las nuevas generaciones tengan una provincia que todos deseamos tener”.

Un nuevo desafío

En la oportunidad, el viceintendente Othar Macharashvili afirmó que se trata de un nuevo desafío “de juntarse, organizarse y seguir en esta actividad, que yo no le llamo jubilados, sino los pasivos que toman otro rol que es pensar en aquellos que siguen viviendo y actuando en esta ciudad para brindarles los servicios al pasivo, al que tiene que tener los beneficios y derechos de disfrutar”.

“Nosotros desde el lugar que nos toca siempre vamos a estar presentes para acompañar, gestionar y ayudar a que tengamos una mejor calidad de vida», afirmó el Viceintendente.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, felicitó al Sindicato de Jerárquicos Petroleros por la inauguración del SUM. “Yo compartí muchos años con los centros de jubilados cuando me tocó estar al frente de Anses de Comodoro, y sé que de aquellos tiempos estaba el sueño del sindicato de petroleros jerárquicos de su propio centro, y estoy muy contento de poder acompañar la actividad”.

“Tenemos una gran población de adultos mayores en la ciudad y de la Municipalidad hay un acompañamiento permanente. Siempre es muy bueno que haya de estos espacios para aquellos trabajadores que concluyen su etapa laboral activa y que tengan lugares de esparcimiento, de acompañamiento y fundamentalmente donde poder juntarse con sus compañeros de trabajo. No es fácil una vez que uno concluye su vida laboral activa, encontrar lugares donde seguir desarrollando actividades y desde el Municipio seguiremos acompañando”, indicó el funcionario.

La casa de los trabajadores

El presidente del Centro de Jubilados y Pensionados, Ricardo Núñez, sostuvo que “nosotros nos jubilamos del trabajo, pero no de la vida”. Aprovechó la oportunidad para presentar al miembro de comisión directiva, Luis Olavarría, quien “es nuestro viejito querido, tiene 82 años y él sigue trabajando para ayudar a la gente, es muy voluntarioso”.

Para el secretario de los Petroleros Jerárquicos, José Llugdar, “no es casualidad que estemos inaugurando esto que va a ser parte de la casa de los trabajadores y muchos de ellos fueron compañeros de trabajo mío. Esto es el principio y yo creo que dentro de poco estaremos haciendo la otra etapa”, adelantó.

El dirigente gremial recalcó que “es importante que ustedes tengan su casa y aquellos trabajadores que toda la vida realizaron una tarea, hoy tengan un lugar donde juntarse, aunque sea a tomar un mate. Muchos de los que hoy están aquí fueron parte fundacional de esta institución”.