Más de $26 millones para un laboratorio de estudio de la biodiversidad en Madryn

El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación financiará el equipamiento del laboratorio del Parque Tecnológico de Puerto Madryn, en la Provincia de Chubut, en el marco del Programa de Bioprospección y Puesta en Valor de la Biodiversidad, por un monto total de $26.360.250 millones de pesos. El Ministro de Ciencia, Daniel Filmus, visitó la provincia para firmar el acuerdo y participar de otras actividades, donde fue recibido por la Viceintendenta de Puerto Madryn y Presidenta del Parque, María Noelia Corvalán; el Secretario de Ciencia, Tecnología, Innovación Productiva y Cultura, Mauro Carrasco, y la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, María Paula Alvarado. Acompañaron al ministro en su visita a la provincia el Subsecretario de Coordinación Institucional, Pablo Nuñez y la Subsecretaria de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación, María Cecilia Sleiman.

En su intervención, Filmus celebró el trabajo conjunto con la provincia y todas las instituciones participantes, y manifestó su apoyo para las diferentes iniciativas que se llevan a cabo en Chubut en materia de ciencia y tecnología. El ministro destacó que “hay una capacidad de la ciencia y la tecnología argentinas que es enorme, por eso estamos trabajando en políticas de Estado y en prioridades a partir del Plan de Ciencia 2030. Este es un momento en el que tal vez podamos dar vuelta la página: se ha votado un conjunto de leyes muy importantes por unanimidad como la de financiamiento de la ciencia y la tecnología a diez años, la de economía del conocimiento, la de bio y nanotecnología, y tenemos media sanción en las leyes de crédito fiscal y del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 que fija objetivos estratégicos y federales para el país por los próximos diez años. Es tan importante tener los recursos como saber en qué los vamos a invertir.”

Filmus remarcó que el convenio “fortalece la investigación de la biodiversidad marina sobre la cual tenemos una doble responsabilidad: cuidar su riqueza y la soberanía sobre nuestra biodiversidad y, también, preservarla para las generaciones futuras. Nuestra potencialidad está en desarrollar nosotros nuestra propia tecnología y en capacitar a nuestra gente. Tenemos condiciones inigualables para el desarrollo con valor agregado y el crecimiento con distribución para todas y todos”.

A su turno, Corvalán agradeció el acompañamiento del ministro Filmus y señaló que desde el Municipio de Puerto Madryn “trabajamos de forma muy articulada con el gobierno de la provincia, las empresas y las universidades. Creo que las ciudades avanzan en ese sentido: cuando hay institucionalidad y cuando hay talentos y, por supuesto, las instituciones colaboran para retener a nuestros talentos. Es muy importante que las y los jóvenes se queden trabajando en nuestra ciudad, sobre todos aquellos que son profesionales altamente formados de forma local, que realizan un gran aporte a las actividades de nuestra economía. Tenemos por delante el desafío de encontrar los caminos para que nuestras actividades tradicionales logren pegar el salto de calidad que viene de la mano del conocimiento y la tecnología con la generación de empleo genuino y de calidad y producción con valor agregado y perfil exportador”.

El Programa tiene por objetivo diseñar, poner en marcha y consolidar un banco de extractos que represente los principales grupos taxonómicos de la biodiversidad argentina. Ello incluye principalmente plantas vasculares, hongos, microorganismos, y algunos organismos marinos, todos ellos de importancia manifiesta para cualquier investigación inherente al descubrimiento de moléculas novedosas de interés en el ámbito de la salud, alimentación, cosmética y/o química. También incluye la creación de la Red de Nodos adheridos a la plataforma del banco de extractos.

En una primera etapa de incubación se implementará un banco inicial con 1.000 muestras, asociada a una base de datos y se llevará a cabo en el Instituto Patagónico del Mar de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Puerto Madryn. El equipo de investigación del Laboratorio de Química de Organismos Marinos tiene una amplia experiencia en el estudio químico y farmacológico de productos naturales. El proyecto será liderado por el Dr. Augusto Crespi-Abril, Director del Instituto.

También se firmó el convenio tripartito entre la Cámara Industrial de Puerto Madryn (CIMA), la UNPSJB y el Parque Tecnológico para la radicación del laboratorio y la primera Empresa de Base Tecnológica. Estuvieron presentes el Presidente de CIMA, Oscar Dethier; la Rectora de la UNPSJB, Antonia Blanco, y el Director del Instituto Patagónico del Mar (IPaM-UNPSJB), Augusto Crespi-Abril.

En su visita a la provincia, el ministro participó, además, de la reunión de la Comisión Directiva del Centro Nacional Patagónico (CENPAT-CONICET) en la que estuvo su Director, Rolando González-José y se repasaron los avances de los proyectos regionales y ejes del Plan Nacional de Ciencia 2030 que, por primera vez, incluye al Mar Argentino como un objetivo central.

Ecocentro Pampa Azul

En el Ecocentro de Pampa Azul, el ministro mantuvo un encuentro con el Comité Interministerial de la iniciativa Pampa Azul donde se plantearon los ejes de una planificación de metas a cinco años para establecer una política oceánica a largo plazo y se realizó un estado de situación de la renovación de los contenidos de la muestra del Ecocentro.

Allí, Filmus expresó: “Nuestro compromiso es generar políticas de Estado que no dependan de los gobiernos de turno para que políticas como la oceánica, que es estratégica, se puedan llevar adelante, porque el tiempo que se pierde no se recupera. Las investigaciones que aportan las ciencias del mar son fundamentales porque Argentina es un país bicontinental en el cual, incluso, la Plataforma Continental es dos veces más grande que el territorio continental. Nuestro país no se puede pensar sin la potencialidad que tiene el mar, se trata de una discusión central para nuestra soberanía”.

Estuvieron el Coordinador de la Iniciativa, Juan Sala; la Directora Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos representante en la iniciativa por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Gabriela González Trilla; el Director del Servicio de Hidrografía Naval (SHN) en representación del Ministerio de Defensa, Valentín Sanz Rodríguez

Hacia el final de la jornada, Filmus recorrió la 6ª edición de la Exposición de Tecnologías de la Información (Expotic), un encuentro tecnológico, con base en las comunicaciones, que ofrece espacios temáticos, charlas técnicas, actividades de intercambio comercial y rondas de negocios que conectan proveedores que puedan brindar servicios a empresas de tecnología.

Este sábado, el ministro regresará al Ecocentro, cuya muestra se inaugurará próximamente, para mantener un encuentro con científicas y científicos de la iniciativa Pampa Azul.