En Cardiff, «Los Pumas» cedieron ante Gales

Este sábado, la Selección Argentina de Rugby «Los Pumas», cayeron en su juego ante Gales, disputado en Cardiff, por el segundo compromiso de la ventana internacional de noviembre.

Fue traspié de los argentinos por 20-13, en el cotejo disputado en el Principality Stadium.

Derrota en su visita «Los Dragones Rojos»

La consistencia colectiva resultó, sin duda, la razón sobre la cual se edificó el mejor rendimiento de Gales ante «Los Pumas» y así se justica la victoria de los británicos por 20-13 (parcial de 10-6), en el segundo acto de la ventana internacional de noviembre, encuentro que se llevó a cabo en el Principality Stadium de la ciudad de Cardiff.

Con este triunfo, «los Dragones Rojos» se desquitaron de la serie negativa ante los argentinos en 2021, en la que alcanzaron un empate y sufrieron una derrota; llegando entonces a un historial entre ambos conformado por un total de 24 duelos, sigue en favor de los europeos por 15 triunfos ante 7 de los argentinos (empataron en dos ocasiones).

En el primer capítulo, los galeses tuvieron dominio territorial, mientras que el equipo argentino resistió defendiendo consistentemente y aprovechó la efectividad de Emiliano Boffelli para sumar en las pocas aproximaciones; con dos aciertos del goleador, Los Pumas estaban al frente por 6-0, pero en un avance profundo y con la fórmula de line y maul, Taulupe Faletau logró zambullirse en el in-goal para, junto con los aciertos de Gareth Anscombe, revertir el tanteador y llegar al descanso en ventaja (10-6).

En el reinicio de las acciones, el panorama no cambió. Los Pumas no podían recomponerse desde el juego y en ese contexto, Tomos Williams le tapó un kick a Juan Cruz Mallía y el Nº 9 galés apoyó la segunda conquista para estirar los números (17-6). El conjunto argentino siguió sin encontrar soluciones a su inconexión, mientras los Dragones Rojos se sintieron cómodos defendiendo y aferrados al control de la situación. Rhys Priestland estiró los números y, a pesar de quedarse con un hombre menos por la amonestación del segunda línea Will Rowlands, los anfitriones no se vieron comprometidos.

Con poco margen en el reloj, en una arremetida colectiva, Nahuel Tetaz Chaparro anotó el único try argentino y, a pesar de que todavía quedaba una luz de esperanza para resurgir (13-20 abajo), esa posibilidad no se pudo concretar y los galeses festejaron su reencuentro con el éxito, después de tres caídas consecutivas en su casa (Francia, Italia y Nueva Zelanda).

En las estadísticas generales, hay que indicar que la selección argentina tuvo ventaja en la posesión con un 58% por sobre el 42% de su oponente, mientras que en la posesión, los galeses prevalecieron (56% contra 44%).

Luego de la histórica victoria ante Inglaterra hace una semana (30-29), y este traspié ante Gales (13-20), a Los Pumas les queda por delante el tercer y último acto de este tour por el Reino Unido, el próximo sábado ante Escocia, un rival al que ya enfrentó en tres oportunidades en esta temporada (dos triunfos y una caída). La selección escocesa viene de superar a Fiji (28-12) y de perder ajustadamente ante Australia (15-16), y mañana (domingo 13) se medirá con los All Blacks, en Murrayfield.

RUGBY – GALES VS ARGENTINA

SÍNTESIS

Gales: Gareth Thomas, Ken Owens y Dillon Lewis; Will Rowlands y Adam Beard; Dan Lydiate, Justin Tipuric (capitán) y Taulupe Faletau; Tomos Williams y Gareth Anscombe; Rio Dyer, Nick Tompkins, George North, Alex Cuthbert y Louis Rees-Zammit.

Cambios: PT, 27m, Jac Morgan por Dan Lydiate. ST: 12m, Owen Watkin por Nick Tompkins; 15m, Rhys Priestland por Gareth Anscombe; 21m, Rhrodri Jones por Gareth Thomas; 29m, Ben Carter por Adam Beard; 32m, Ryan Elias por Will Rowlands; 35m, Sam Wainwright por Dillon Lewis. No actuó: Kieran Hardy.

Entrenadores: Wayne Pivac, Jonathan Humphreys, Gethin Jenkins, Neil Jenkins y Stephen Jones.

Los Pumas: Thomas Gallo, Agustín Creevy y Francisco Gómez Kodela; Matías Alemanno y Tomás Lavanini; Juan Martín González, Marcos Kremer y Pablo Matera (capitán); Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Emiliano Boffelli, Jerónimo de la Fuente, Matías Moroni, Mateo Carreras y Juan Cruz Mallía.

Cambios: 9m, Igancio Ruiz por Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro por Thomas Gallo; 15m, Facundo Isa por Tomás Lavanini; 20m, Matías Orlanda por Matías Moroni y Eduardo Bello por Francisco Gómez Kodela; 25m, Eliseo Morales (debut) por Gonzalo Bertranou y Lucas Paulos por Marcos Kremer, y 27m, Tomás Albornoz por Santiago Carreras. Entrenadores: Michael Cheika, Felipe Contepomi, Andrés Bordoy, Juan M. Fernández Lobbe y David Kidwell.

Primer tiempo: 8 y 13m, penales de Emiliano Boffelli (LP); 32m, try de Taulupe Faletau convertido por Gareth Anscombe (G), y 37m, penal de Gareth Anscombe (G).

Resultado parcial: Gales 10 vs Los Pumas 6.

Segundo tiempo: 7m, try de Tomos Williams convertido por Gareth Anscombe (G); 23m, penal de Rhys Priestland (G), y 28m, try de Nahuel Tetaz Chaparro convertido por Emiliano Boffelli (LP). Incidencia: 15m, amonestado Will Rowlands (G).

Resultado final: Gales 20 vs Los Pumas 13.

Árbitro: Ben O’Keeffe (Nueva Zelanda)

Cancha: Principality Stadium, de Cardiff.