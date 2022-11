Bomberos de Chubut se reunieron en Tecka para debatir su Ley Provincial

La Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios mantuvo el fin de semana una reunión en la localidad de Tecka con representantes de gran parte de las asociaciones que la integran, para analizar y debatir el texto del proyecto de ley provincial de bomberos voluntarios que se encuentra presentado en la Legislatura provincial desde el pasado 4 de octubre.

“Fue una gran reunión, como hacía tiempo no teníamos. Hubo una gran concurrencia de toda la dirigencia provincial y pudimos canalizar todas las dudas existentes sobre el texto de nuestra nueva ley que se presentó en octubre y esperamos se trate y sancione muy pronto. Siento que después de este fin de semana que pasó, la Federación se fortaleció”, destacó su presidente, Rubén Oliva.

Las 21 asociaciones que se dieron cita fueron Rawson, Trelew, Comodoro Rivadavia, Dolavon, Cholila, El Maitén, Puerto Madryn, El Hoyo, Gaiman, Paso de Indios, Esquel, Trevelin, Gobernador Costa, Río Pico, Gualjaina, Epuyen, Sarmiento, Carrenleufú, Lago Puelo, Alto Río Senguer y José de San Martín.

“Queremos estar en la agenda del gobierno y los legisladores. La aprobación de la ley será un enorme paso, pero no el último. La comunidad bomberil chubutense está expectante de que esto suceda. Una impresión que me llevo de Tecka es que tenemos una Federación unida y pujante. Y que hay un interés genuino en participar por parte de todos los presidentes y presidentas, miembros de las comisiones directivas y las jefaturas de los cuerpos activos que la componen”, expresó Débora Díaz, actual secretaria de la Federación y presidenta de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Epuyén.