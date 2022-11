Rawson: Afirman que el robo de cables generó pérdidas de $10 millones

En conferencia de prensa, el presidente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson, Alejandro Yaniez, y el jefe del Servicio Eléctrico, Gustavo González, mostraron su preocupación por una nueva ola de robos de cables de alumbrado público. En el último mes sustrajeron casi 2 mil metros, con un costo de más de 1 millón y medio de pesos.

Durante este fin de semana se detectó el robo de cables en el Instituto Provincial del Agua, en el escaparate de la Escuela N° 20 (frente al Ministerio de Economía), en la construcción de la nueva estación de servicio, y en Prefar, entre el Corralón Municipal y el depósito de Ferretería Argentina, donde la sustracción del cableado del sector tiene un perjuicio de 550.000 pesos. A su vez, semanas atrás robaron en un vivero de la Ruta 7, en el Loteo Asem, en el ingreso a El Elsa y la calle 26 de noviembre de Playa Unión.

Estos hechos vandálicos se suman a los robos de medidores de agua, ilícitos que también perjudican de sobremanera a la Institución y la prestación del servicio.

Pérdidas onerosas

El Presidente de la Cooperativa de Rawson, Alejandro Yaniez, indicó que desde hace un año la prestataria viene sufriendo distintos robos de distinta magnitud que no dejan de afectar la vida cotidiana de los vecinos y el normal funcionamiento de la entidad en cuanto a la prestación del servicio. “Más allá de lo costoso que resulta este tipo de robos, hay que destacar que desde que comenzamos llevamos una pérdida por reposición de material de aproximadamente 10 millones de pesos”, precisó y agregó que a raíz del, constante ilícito, la Cooperativa tomó la decisión de dejar de comprar material con conductores de cobre y reemplazarlos por conductores de aluminio.

“Lo que nos llama la atención es que nunca hay ningún dato, ninguna conclusión, esto se produce en diferentes horarios. Gracias a uno de los vecinos que chequeo con su cámara, se confirmó que a las 23:00, 23:15 se produjo el inicio del robo, pero no se puede visualizar quién es por una frondosa columna de árboles”, explicó.

En este sentido, Yaniez solicitó a los vecinos que ante cualquier movimiento extraño se comuniquen con la Policía, “no con la Cooperativa porque estamos perdiendo tiempo valioso, ya que, si se comunican con nosotros, nosotros debemos comunicarnos con la Policía, y se pierde más tempo”.

“Llama la atención que siendo lugares tan céntricos no tengamos datos, por eso estamos a la búsqueda de cámaras, por lo menos para saber si hay algún vehículo sospechoso. Tenemos entendido que la policía está trabajando por los hechos ocurridos la semana pasada en el Loteo ASEM, sector donde se robaron más de 400 metros de tendido de alumbrado público, un volumen grande que debe ser trasladado en un vehículo de carga, pero seguimos sin resultados”, comentó.

Problemas para reponer

El Jefe de Servicio Eléctrico, Ing. Gustavo González, informó que los sectores afectados están sin servicio de alumbrado público. “Estamos trabajando para reponer el conductor sobre lo que es PREFAR y, si bien tenemos en depósito cierta cantidad de conductores de aluminio que estamos colocando ahora, con el volumen de faltante que tenemos, se nos está complicando bastante la reposición”.

González manifestó que los delincuentes tienen conocimiento del material porque únicamente toman los conductores de cobre. “De hecho, toman ciertos recaudos que evitan el cortocircuito. Sin embargo, es peligroso porque dejan el cable energizado al alcance de cualquier persona, tal como ocurrió en el vivero donde quedó a 1.30 mts”.