Nuevas becas de investigación de patrimonios comunitarios

El Ministerio de Cultura de la Nación, a través de la Secretaría de Patrimonio Cultural, otorgará 10 becas de 300.000 pesos cada una a artistas, investigadores, investigadoras, curadores y curadoras de todo el país para llevar a cabo, durante el lapso de entre dos y cuatro meses, una propuesta de trabajo que promueva, valorice y difunda la riqueza, singularidad y diversidad de los patrimonios de todo el territorio nacional, con foco en la preservación y difusión de registros, acervos y colecciones de valor histórico y cultural para las comunidades que los resguardan.

Podrán participar artistas, músicas o músicos, actores o actrices, performers, poetas, escritoras o escritores, dramaturgos o dramaturgas, ensayistas, curadoras o curadores e investigadores o investigadoras de todas las disciplinas y áreas de conocimiento, de trayectoria avanzada o en formación, que cuenten con ciudadanía argentina o con residencia permanente en el país, sin restricción de edad.

Los interesados

Quienes participen de la convocatoria deberán acreditar el aval de un o una referente de la comunidad vinculada al patrimonio cultural sobre el que se concentrará el proyecto. El monto de cada beca incluye tanto los gastos propios del proyecto como los viáticos.

La propuesta de trabajo podrá ser una investigación académica, curatorial o artística. El formato y/o soporte elegido para la presentación del resultado final es de libre elección (texto impreso y/o digital, instalación artística, producción audiovisual, modelo 3D, muestra digital y/o presencial, etc.).

Las presentaciones podrán abordar temas relativos a uno de los siguientes ejes; comunidades de pueblos originarios: bienes culturales, fondos, documentos y archivos del pasado lejano y de contextura reciente con la finalidad de rescatar materiales y símbolos que permitan conocer las culturas de los pueblos originarios habitantes del territorio nacional argentino a partir de textos, relatos orales, piezas arqueológicas o patrimonio natural y social; comunidades vinculadas a inmigrantes y migrantes: proyectos sobre el patrimonio material, simbólico e histórico, y puesta en valor sobre los imaginarios vinculados a los relatos y a la cultura material procedentes de colectivos migrantes, tanto de los llegados de Europa a la República Argentina en la etapa emblemática de finales del siglo xix y las primeras décadas del siglo xx, como de las corrientes migratorias internas de las provincias hacia las ciudades, las procedentes de países limítrofes de mediados del siglo xx y la presencia en las últimas décadas de nuevos colectivos originarios de otras regiones; comunidades y colectivos de diversidad cultural: indagación crítica sobre las diferentes formas de rememorar y narrar la historia, el pasado y el presente de colectivos invisibilizados, subalternizados o que resultaron objeto de racialización, tales como las personas afroargentinas e identidades marrones, entre otras, desde la perspectiva multicultural y el pensamiento decolonial; o comunidades y colectivos de diversidad sexual e identidad de género: indagación crítica sobre las diferentes formas de rememorar la historia, el pasado y el presente de los colectivos de mujeres, la comunidad LGTBIQ+ y las disidencias sexuales, entre otros casos, mirados desde los feminismos, la perspectiva multicultural y el pensamiento decolonial.

La definición de los ejes prioritarios de interés no reviste un carácter excluyente; no obstante, la presentación de otras propuestas deberá ser debidamente justificada.

Las postulaciones podrán ser individuales o colectivas, debiendo designarse en este último caso a una o un integrante como responsable de la presentación.

La convocatoria estará abierta desde el 11 de octubre de 2022 hasta el 11 de noviembre de 2022. Las postulaciones se recibirán exclusivamente a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura. Para poder postularse, las personas interesadas deberán contar con una cuenta o crear una, para lo cual deberán completar la información básica solicitada por el Registro Federal de Cultura. Una vez habilitada la cuenta, podrán ingresar al Registro y realizar la inscripción a la convocatoria ingresando al enlace Convocatorias Abiertas y seleccionando allí la opción Activar Patrimonio – Becas de Investigación sobre patrimonios comunitarios.

Consultas sobre la convocatoria, escribir a [email protected] y por consultas sobre el ingreso y la carga en el Registro Federal de Cultura: [email protected]