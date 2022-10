Muy buen debut del MF Moreno Pérez en el Abierto Internacional ProAm

El ajedrecista chubutense Sebastián Moreno Pérez, comenzó con su participación en el Torneo Abierto Internacional ProAm.

Fue una destacada labor en el certamen sudamericano realizado en Buenos Aires.

Gran performance del joven portuario

Entre el 11 y el 18 del corriente mes, en el Centro de Convenciones «Arturo Frondizi» de Vicente López, Buenos Aires, se desarrolló el torneo ajedrecístico más importante de Sudamérica del año, el Abierto Internacional de Ajedrez ProAm “100 años FADA”, que contó con la participación de 173 jugadores de 13 naciones.

Allí, el Maestro FIDE madrynense Sebastián Moreno Pérez, logró ascender 12 lugares con respecto a su preclasificación, tras empatar con el Gran Maestro Federico Pérez Ponsa (Elo:2541), quien es campeón Argentino Superior y representante del país en las Olimpiadas y en los Juegos Suramericanos 2022, y con quien ya había empatado en el Campeonato Argentino Superior.

Esta vez, Moreno Pérez jugó con media hora menos, debido a un retraso por el caos de tránsito, lo que no le permitió llegar a horario a la partida. Aún así, el campeón no pudo vencerlo.

También logró superar a la Maestra Internacional María Belén Sarquis, representante del país en la Olimpiada de India 2022.Además, tuvo la posibilidad de enfrentar al Gran Maestro paraguayo Neuris Delgado (Elo: 2563), reconocido por su amplia trayectoria y gran nivel de juego, que lo dejó en el tercer lugar del evento. Aunque no pudo puntuar, sin dudas fue una gran oportunidad y aprendizaje para Sebastián, el poder jugar con alguien de ese nivel.