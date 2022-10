Massa anunció medidas en beneficio de la Economía del Conocimiento

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció beneficios para la industria de la Economía del Conocimiento, con el objetivo de ampliar la capacidad productiva del sector, incorporar nuevos trabajadores e incrementar las exportaciones. «Aspiramos a que este sector exporte en 2023 u$s10 mil millones y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina», afirmó el titular de Hacienda.

Massa presentó este lunes el régimen -que será implementado a través de un decreto que se publicará en las próximas horas en el Boletín Oficial- durante un acto realizado en el Centro Cultural Kirchner (CCK), acompañado por el secretario de Economía del Conocimiento, Ariel Sujarchuk; el presidente de Argencom, Sebastián Mocorrea; el titular de la firma Accenture, Sergio Kaufman; y el presidente de la Cámara de la Industria Argentina del Software, Sergio Candelo, entre otros directivos del sector.

El nuevo régimen, en primera instancia, exceptuará a las empresas del sector que realicen inversiones superiores a US$ 3 millones de la obligación de liquidar un monto equivalente al 20% en el Mercado Único Libre de Cambios, cuando se trate de la radicación de nuevos negocios o emprendimientos.

La misma norma también prevé una libre disponibilidad del 30% de las divisas para aquellas empresas que alcancen un incremento de sus exportaciones, con el incentivo de que ambos beneficios serán acumulables, en tanto que las empresas que no hayan utilizado el bono de crédito fiscal podrán transferirlo a otras firmas por única vez.

Durante la presentación, Massa identificó a la Economía del Conocimiento como «el complejo exportador más importante en términos de peso relativo en la balanza comercial», por lo que las medidas este lunes anunciadas contribuirán a que «el sector exporte US$ 10.000 millones en 2023 y lograr que miles de argentinos se incorporen al mercado de trabajo a partir de estas iniciativas».

Este desempeño creciente de las empresas vinculadas al talento argentino permitirá «consolidar a la economía del conocimiento como el tercer complejo exportador de la Argentina”, auguró Massa.

«Este decreto refleja que se hace presente el Estado no solo poniendo los bonos de capital, sino que los incrementa para el año que viene para multiplicar por 3 la cantidad de compañías que accedan a beneficios fiscales, para incrementar la capacidad de producción del conocimiento y su capacidad exportadora», agregó el titular del Palacio de Hacienda.

Por su parte, Sujarchuk precisó que «con este régimen no se define un nuevo ‘tipo de cambio tecno’ como se lo quiere presentar, sino que ofrece libertad de divisas».

Este mediodía, en un acto realizado en el partido de Tigre, Massa se manifestó en la misma línea que el secretario al remarcar que no se trataba de un ‘dólar tecno’.

Sujarchk también destacó que «el sector no sólo recuperó los números de la etapa de prepandemia sino que los está superando y la propuesta es generar un gran acelerador que no sea una medida sino un programa concreto que se hilvanan con todos los anuncios del Ministerio y que hacen a la conformación de una política de Estado».

El secretario recordó que el bono fiscal orientado al sector «que venía atrasado se resolvió en el primer mes» de gestión de Massa al frente de la cartera económica, a lo que «se sumó en el proyecto de ley del Presupuesto 2023 el incremento del 200% del bono fiscal para utilizar en un gran crecimiento del ecosistema de conocimiento».

En el inicio del acto, en representación del sector empresario, Kaufman resaltó que en 2021 el sector alcanzó los US$ 6.200 millones en exportaciones y que en los últimos 12 meses esa cifra se incrementó hasta los US$ 7.400 millones marcando «un crecimiento y compromiso importante para generar resultados, exportaciones, generar dólares, pero también empleo formal».

Por su parte, Candelo reseñó que «la industria en 2002 empleaba a 20.000 personas y exportaba por US$ 20 millones y hoy emplea a casi 140.000 personas y es la industria que más crecimiento tuvo en 2021 con más de 15.500 puestos, generando inclusión y movilidad social».