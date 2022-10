Más de 1.000 chubutenses disputarán los Juegos Nacionales Evita 2022

Con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia, la delegación deportiva que representa a Chubut, emprendió este domingo un nuevo viaje que será inolvidable para los participantes.

Funcionarios provinciales participaron de la despedida de la delegación chubutense que comenzó el viaje a la ciudad de Mar del Plata para disputar los Juegos Nacionales Evita 2022, entre el 24 y el 29 de octubre.

La delegación deportiva está integrada por más de 1.000 chubutenses -la representación más numerosa en la historia del deporte de Chubut- de las ciudades de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn, Trelew, Rawson, Esquel, Trevelin, Lago Puelo, Corcovado, Sarmiento, Dolavon, Fofo Cahuel, Facundo, Ricardo Rojas, Río Mayo, Aldea Beleiro, Paso del Sapo, Atilio Viglione, Cushamen, Gobernador Costa y José de San Martín

En el playón de la Legislatura Provincial, en Rawson, estuvo presente en representación del gobernador Arcioni, el presidente de Chubut Deportes, Gustavo Hernández, junto al gerente Deportivo, Marcelo Richotti, entre otros, quienes despidieron a la delegación de participantes.

Los atletas chubutenses competirán en 60 disciplinas -en deportes convencionales y con discapacidad- en ambas ramas: Handball, Beach Handball, Rítmica, Rugby, Levantamiento Olímpico, Ciclismo MTB, Ciclismo ruta, Escalada, Skate, Tenis, Trampolín, Judo, TKDO, Fútbol 11 y 7, Futsal, Boxeo, Hockey, Básquet, Acuatlon, Canotaje, Karate, Gimnasia Artística, Tenis de Mesa, Cestoball, Badminton, Vóley, Beach Vóley, Pelota Paleta, Esgrima, Tiro, Ajedrez, Nado Sincronizado, Natación, Atletismo, Tiro Con Arco, Patín artístico, y los juegos adaptados para personas con discapacidad son Power lifting, tenis, futbol 5, taekwondo, tenis, vóley sentado.

“La delegación más grande de la historia del deporte chubutense”

Hernández manifestó que “estamos partiendo rumbo a Mar del Plata. Una instancia masiva, en la cual se congregarán casi 25 mil personas de todo el país y entre ellos, 1.000 chubutenses. Este impactante número marca lo que significa el trabajo de logística que se lleva adelante desde el Gobierno provincial, a través de Chubut Deportes, desde hace varios meses hasta estos días, con el acompañamiento del gobernador Arcioni”.

En este sentido agregó que “son 18 colectivos y una logística inmensa, que moverán a las más de 1.000 personas, siendo la delegación más grande de la historia del deporte chubutense”.

Este año, indicó, “serán alrededor de 60 disciplinas entre convencionales y adaptadas, y Chubut estará representada en cada una de ellas. Este proceso se inició en nuestra provincia en el mes de marzo, con las instancias locales, luego los zonales, interzonales y durante el último mes, todas las finales provinciales. Por ello este viaje representa una gran oportunidad para cada deportista, que transitó este largo camino durante el año y logró la clasificación”.

El funcionario recalcó que “la actividad comenzará mañana lunes con un acto masivo a las 17 horas en la plaza Almirante Brown, y en principio contaremos con la presencia del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Ya desde el martes hasta el sábado, serán las competencias deportivas”.

En el cierre, Hernández dejó en claro que “el deporte es lo más sano y más saludable para los chicos, es la mejor promoción y más allá de que en estos juegos los chicos van a competir, el resultado no es la esencia de estos juegos. Nosotros como provincia, lo que menos interés tenemos es en saber cuántas medallas se pueden conseguir. No se habla de títulos, medallas o logros, queremos que, para cada deportista, represente una experiencia de vida que no olvide por el resto de su vida”.

Edición 2022

La edición 2022 de las finales nacionales de los Juegos Evita que se disputarán en Mar del Plata del 24 al 29 de octubre con la presencia de más de 25 mil jóvenes de todo el país tendrán 12 nuevas competencias: 7 convencionales (Escalada, Futsal, Handball de Playa, Patín Carrera, Tenis, Tiro con arco y Skate) y otras 5 adaptadas para personas con discapacidad (bádminton, fútbol 3, powerlifting, taekwondo y tenis).