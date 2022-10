«Las Panteritas» campeonas del Sudamericano U19

En un partidazo en La Paz, la Selección Argentina de Vóley Femenino le ganó a Brasil por 3 a 0, con parciales de 25-20, 25-20 y 25-20, y se consagraron campeonas del Sudamericano Menor.

De esta forma, «Las Panteritas» celebraron su segundo titulo a nivel continental de manera consecutiva, ya que lo habían ganado en 2018.

Celebró la Argentina Juvenil

Argentina jugó el último partido del Sudamericano en gran nivel y dominó el desarrollo en casi todo momento. Las Panteritas hicieron la diferencia con contundencia en saque y ataque y frente a un rival más irregular resolvieron la final con autoridad.

La Selección se quedó con el título de forma invicta ya que venció en sets corridos a Chile, Venezuela y Brasil, mientras que necesitó cuatro sets contra Bolivia y Perú.

En los premios individuales también pisó fuerte el equipo dirigido por Eduardo Rodríguez ya que Bianca Garibaldi, Melany Detzel, Martina Bednarek y Milena Margaría fueron parte del equipo ideal.

El plantel campeón estuvo compuesto por Melany Detzel,Delfina Schuh, Martina Bednarek, Valentina Moya, Lourdes Arcucci,Zoe Studer,Bianca Garibaldi,Valentina Ruhl,Milena Margaría, Felicitas Barbero, Paloma Routaboul, Martina Franco, Lara Carignano y Valentina De La Fuente, con Eduardo Rodríguez como entrenador.

«Las Panteritas», registraron una contundente participación en el Sudamericano, al ganar todo los partidos que disputaron: vs Perú 3-1, vs Chile 3-0, vs Venezuela 3-0, vs Bolivia 3-1 y vs Brasil 3-0.