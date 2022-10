Cooperativa de Rawson anunció que CAMMESA aumentó 45% su tarifa para comercio

La Cooperativa de Servicios Públicos de Rawson informa a sus usuarios que a partir del Periodo 10/2022 CAMMESA, la compañía argentina encargada de operar el mercado eléctrico mayorista del país, incrementó un 45% su tarifa para los usuarios Generales (comercios), monto que se traslada automáticamente a la factura.

Por otro lado, a partir de la próxima facturación, los usuarios podrán contemplar la segmentación producto de la Resolución 2022-627-APN-SE#MEC. No obstante, Nación resolvió que todos los segmentos de demanda residencial sean facturados como Nivel 2, por ello el valor de la energía no sufrirá aumentos hasta el próximo periodo.

A partir del periodo 11/22, que se abona en el mes de diciembre, comienza a regir el nuevo esquema de subsidios establecido por la Secretaría de Energía de Nación en los usuarios Residenciales. Se recuerda a la población que dicha decisión pertenece al Gobierno Nacional y las cooperativas están obligadas a aplicar las tarifas de acuerdo a las declaraciones juradas efectuadas por los propios usuarios.

Cabe mencionar que el costo de la energía aumentará aproximadamente un 45% para los usuarios Generales y un 70% para los usuarios Residenciales que no se encuentren alcanzados por los subsidios.