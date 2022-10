El Final Four se jugará en el “Benito García” del Club Brown

Quedó confirmado, tras las licitaciones presentada por los clubes interesados y la evaluación por parte de la Federación de Básquet del Chubut, que el Final Four se disputará en el Gimnasio “Benito García” del Club Guillermo Brown.

De esta forma, los brownianos serán anfitriones midiéndose ante Náutico de Rada Tilly, siendo el otro cruce Semifinal entre Ferrocarril Patagónico y Racing Club.

El Final Four del Pre Federal de define en Puerto Madryn

El próximo fin de semana, se jugará el Final Four del Torneo Pre Federal de Básquetbol, certamen organizado por la Federación de Básquet del Chubut y que brinda una plaza a la Liga Federal 2023.

El certamen definitorio, se jugará entre el sábado 15 y el domingo 16, que tras el análisis de las licitaciones presentadas por tres de los cuatro clubes protagonistas, finalmente fue aceptada la propuesta del Club Guillermo Brown, que de esta forma recibirá la instancia en su Gimnasio “Benito García”.

De esta forma, el sábado se jugarán los cruces Semifinales, protagonizados por Ferrocarril Patagónico – Racing Club y Guillermo Brown ante Náutico de Rada Tilly. Los cotejos, se jugarán a las 19:30 horas y a las 21:30 horas, restando aun definir cuáles serán los horarios de cada Semi.

El domingo, en tanto, jugarán la Final, en la que el ganador, ganará su lugar en la próxima Temporada de la Liga Federal a comenzar a principios del año 2023.

Vale destacar que hay una gran expectativa en la ciudad de Puerto Madryn al poder contar con la localía de este evento, no solo para los seguidores del básquetbol browniano, sino también para todos los fans del deporte de “La Naranja”.

Se estima que llegará público no solo de “La Banda”, sino de los demás clubes locales, como así también desde Trelew, Rawson y Rada Tilly.

El Club Brown, como anfitrión del Final Four, se prepara de gran manera ara recibir a locales y visitantes para disfrutar de una fiesta del básquetbol.

*Foto: Gentileza Carla Raqueblave