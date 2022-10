Efecto dominó

Pablo Moyano advirtió que «la huelga del Sutna será un poroto» si la paritaria de los camioneros no tiene resultados satisfactorios.

El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino, obtuvo un resonante triunfo en su lucha salarial de cinco meses. Horas después de la firma del acta, Pablo Moyano, fijó su propio reclamo para la revisión paritaria al pedir un piso del 95% y advertir que “el paro del Sutna va a ser un poroto si no nos dan lo que reclamamos”.

Moyano fue el único de los dirigentes del Triunvirato de la CGT que salió a bancar al Sutna. Por estas horas, para la conducción de la CGT, el desenlace resulta, por lo menos, incómodo.

Ahora la posición de la central obrera, no es la más sólida, a pesar de que las últimas horas, intentaron bajarle la espuma a los rumores de interna.