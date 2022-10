Daniel Crettón: «Nuestro deseo es encontrar el cuerpo y cerrar esta etapa»

Daniel Crettón, padre de José, el joven desaparecido en la zona de El Maitén, dialogó con el grupo AzM Radio Trevelin, respecto a los detalles que le brindó la Fiscalía sobre lo que habría ocurrido con su hijo: «Hemos empezado a creer en la hipótesis de la fiscal de que mi hijo ya se encontraría sin vida, ya creemos que estamos frente a un homicidio. Estamos frente a gente muy peligrosa, asesina».

Daniel aseguró que la familia «está totalmente destrozada» y manifestó que está conforme con el trabajo realizado por Fiscalía: «En un primer momento yo me había enojado porque pensé que no estaban trabajando, pero la fiscal me dijo que sí, que en la audiencia iban a haber nuevos datos».

Finalmente, Crettón aseguró que «el deseo de la familia es encontrar el cuerpo, ya que se presume seriamente que fue un asesinato así podemos cerrar esta etapa».