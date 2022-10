Comenzó un juicio por intento de homicidio en contexto de violencia de género

Esta mañana, en la sala de audiencias del tercer piso del edificio de tribuales de Trelew, comenzó el juicio contra un joven por intento de homicidio en contexto de violencia de género.

El tribunal colegiado está integrado por la jueza María Tolomei, el juez Gustavo Castro y la jueza Mirta Moreno, mientras que el Ministerio Público Fiscal está representado por la fiscal general, Silvia Pereira, junto al funcionario, Rubén Kholer.

La defensa del imputado la ejerce el abogado particular, Abdón Manyauik. También se encuentra representada la víctima por el abogado particular, Martín Castro, en calidad de querellante.

Alegatos de inicio

El debate oral comenzó con los alegatos de inicio a cargo de la fiscal general, Silvia Pereira, quien afirmó que durante el juicio quedará acreditada la responsabilidad material del acusado en el hecho ocurrido el pasado 1 de enero 2021, cuando Alan Guenuer fue a visitar a sus hijas en cumplimiento de un régimen de comunicación que tenía establecido con su ex pareja.

Inmediatamente ésta le pidió que se retire al advertir el estado de ebriedad que tenía. El acusado enfurecido empezó a insultarla se negó a irse y amenazó con golpearla porque la víctima se encerró junto a sus dos hijas. Luego de un tiempo salió pensando que Guenuer se había retirado, pero se encontró con el acusado quien se abalanzó sobre ella y con un cuchillo en la mano comenzó a apuñalarla y a golpearla. La joven tenía en brazos a la hija menor de ambos, quien sufrió lesiones también. Afortunadamente, el padre de la joven, junto a otro familiar, pudieron socorrerla poniendo en fuga a Guenuer, quien luego de escapar intentó volver al lugar, pero mediante un golpe con un palo, el padre de la joven logró que huyera nuevamente.

Por su parte, la querella manifestó la adhesión a la acusación presentada por el MFP en todos sus términos.

A su turno, el defensor particular de Alan Guenuer, Abdón Manyauik, adelantó que no discutirá la materialidad ni la autoría del hecho, sino que intentará atenuar la acusación en base al estado de ebriedad en el que se encontraba su defendido al momento del hecho. Esa será la estrategia de la defensa, afirmó.

Luego de la parte inicial del debate, el juicio continuará mañana con la etapa probatoria y se espera concluir la semana venidera.