Animalito e’ dios

Dicen que pueden dejar de respirar 40 minutos, estar debajo del agua por media hora y hasta resistir una bomba nuclear, pero las cucarachas, por más heroicas que parezcan, son uno de los insectos que más impresión da en todo el mundo.

Pero más allá de los gustos, y de los ascos, al ser uno de los animales más antiguos, estos seres son tan diversos que se clasifican en aproximadamente 4.000 especies. De hecho, hace poco descubrieron que aún existe un tipo de cucaracha carnívora sin alas, que se creía extinta desde 1930.

Según reportes históricos, hasta 1918 este tipo de cucaracha habitaba en la isla de Lord Home, ubicada en el océano pacífico, al este del continente australiano, siendo uno de los insectos más predominantes. Sin embargo, con la plaga de ratas que se dio en ese mismo año, las cucarachas fueron desapareciendo.

Frente a este descubrimiento, el presidente de la junta de la isla, Atticus Fleming, dijo: “La supervivencia es una gran noticia, ya que han pasado más de 80 años desde que se vio por última vez”. Por otro lado, también aseguró que «estas cucarachas son casi como nuestra propia versión de los pinzones de Darwin, separadas en pequeñas islas durante miles o millones de años, desarrollando su propia genética única».

El hallazgo

«Durante los primeros 10 segundos más o menos, pensé: ‘No, no puede ser’“, esas fueron las palabras de Maxim Adam, un estudiante de Biología en Australia de la Universidad de Sídney tras levantar una piedra bajo una higuera y encontrar al increíble insecto.

Después del descubrimiento, Nicholas Carlile, del Departamento de Planificación y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur, declaró que “han hallado varias familias de esta cucaracha bajo el mismo árbol, situado en una playa aislada de arena blanca a la que solo se puede acceder andando o desde el mar”.

¿Cómo reconocer a una cucaracha carnívora?

Según el joven universitario y su profesor Nicholas Carlile, luego de haber estado toda una semana investigando en la isla, estos insectos “tienen un color que varían entre el rojo y el negro, las cucarachas carnívoras no tienen alas y miden de 22 a 40 milímetros”.

Además, se alimentan de troncos podridos de la selva tropical y son de las pocas especies en Australia que tienen esa forma de alimentarse.

Cómo sobrevivieron a los dinosaurios

Cuando el meteorito que cayó en la Tierra hace 66 millones de años y acabó con los dinosaurios, ya había cucarachas en nuestro planeta.

Los científicos creen que este choque también causó erupciones volcánicas a miles de kilómetros del lugar del impacto. Como resultado, murieron las tres cuartas partes de las plantas y animales de la Tierra, incluidos, todos los dinosaurios. Pero sobrevivieron algunas especies que fueron ancestros de las aves actuales.

¿Cómo podrían sobrevivir las cucarachas de un par de pulgadas de largo cuando tantos gigantes, como los dinosaurios, se extinguieron?

Científicos han encontrado que fósiles de sus familias modernas arrojaron que las cucarachas primitivas se remontan también a las primeras plantas de flores y los últimos dinosaurios que habitaban la Tierra. En su organismo está la respuesta en cómo sobrevivieron estos insectos que, para muchas personas, causan escozor.

El cuerpo de una cucaracha es muy plano. Esto no es un accidente. Con sus dos antenas detectan olores; tienen corazón, sistema reproductivo, colon, esófago con espacio muy grande y una estructura llamada proventrículo, que le sirve para triturar alimentos sólidos (son parecidos a los dientes). Su abdomen se divide en diez partes. Además, las cucarachas respiran por aberturas exteriores visibles a los lados. No tienen nariz y respiran por el abdomen.

Lo más sorprendente, pueden caminar sin necesidad de cabeza. Tienen en su cuerpo unas fibras nerviosas gigantes llamadas axones que las ayudan en esta impensable labor para cualquier mamífero. El sistema nervioso central de las cucarachas está por todo el cuerpo. Se mueren primero de hambre que por perder la cabeza.

Además, los insectos más planos pueden meterse en lugares más estrechos. Esto les permite esconderse prácticamente en cualquier lugar. Es probable que les haya ayudado a sobrevivir al impacto de Chicxulub.

Cuando el meteorito golpeó, las temperaturas en la superficie de la Tierra se dispararon. Muchos animales no tenían a dónde huir, pero las cucarachas podían refugiarse en pequeñas grietas en el suelo. Fue allí donde lograron protegerse contra el calor.

El impacto del meteorito desencadenó diversos efectos. Levantó tanto polvo que el cielo se oscureció. A medida que el sol se oscurecía, las temperaturas bajaban y las condiciones se volvían invernales en todo el mundo.

La cucaracha más grande hallada hasta el momento es arcaica. Data de hace 55 millones de años cuando los primeros mamíferos voladores surcaban el cielo y en las aguas habitaban los peces conocidos actualmente.

Las cucarachas son, pues, muy resistentes porque sus cuerpos les sirven como una gran coraza y tienen una gran capacidad de adaptación, además de que se reproducen con facilidad. Se alimentan de todo.

Además, estudios han comprobado límites de tolerancia a niveles de radiación y gravedad.

Mientras un astronauta, expuesto a 12G o 12 veces la fuerza de la gravedad terrestre, se desmayaría y sus órganos internos colapsarían al llegar a los 18G. Pero las cucarachas permanecerían vivas y sin ningún daño.

Bajo 600 rad, un ser humano muere, mientras que las cucarachas sobreviven a ese nivel y parece ser que solo a los 3.200 rad fallecen.