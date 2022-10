Se presentó el Nacional de Clubes en C9, C11 y C13

Del domingo 2 al sábado 8 de octubre, se desarrollará en Comodoro Rivadavia el Torneo Nacional de Clubes de futsal en las categorías C9, C11 y C13.

La actividad, tendrá lugar en el Gimnasio Municipal Nº1, Gimnasio Municipal Nº2 y en el Club Ingeniero Luis A. Huergo.

Este sábado, comienza la cita Nacional de Clubes

En el Centro de Información Pública de Comodoro Rivadavia, se presentó oficialmente el Torneo Nacional de Clubes de futsal en las categorías C9, C11 y C13, certamen que se repartirá en tres sedes y tendrá la participación de 36 equipos de distintos lugares del país.

La competencia cuenta con la organización de la Asociación Promocional de fútbol de Salón, tendrá la fiscalización de la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, y la colaboración del Ente Autárquico Comodoro Deportes.

La presentación la encabezó el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez, quien estuvo acompañado por Héctor Aguilar (Presidente de la Asociación Promocional) y miembros de la organización, como Juan Barrientos, Viviana Cardozo, Denis Melián y Manuel Millaneri. Además, participaron delegados, entrenadores y jugadores de los equipos.

Luego de la firma de convenio de una ayuda económica por parte del Estado Municipal para la organización y para los clubes locales, Barrientos agradeció al Municipio y a Comodoro Deportes por el «continuo apoyo al futsal infantil y al deporte general de la ciudad. Sabemos que sin el apoyo municipal todo esto no sería posible, pero trabajando en conjunto estamos convencidos que podemos realizar grandes desafíos como este».

«Estamos muy felices de tener nuevamente en nuestra ciudad un Torneo Nacional de futsal infantil, con tanta cantidad de equipos de todo el país. Esto habla del incansable trabajo que realiza nuestro presidente Héctor ‘Tito’ Aguilar a nivel nacional. Felicito a los equipos de Comodoro que nos representan, que meritoriamente han obtenido su lugar por logros deportivos», agregó.

A su vez, Aguilar indicó que «siempre digo que el trabajo tiene que ser en silencio y los protagonistas son los chicos. Quiero agradecer muchísimo el apoyo del Ente Comodoro Deportes de que todos los equipos puedan tener un reconocimiento económico que ayuda al trabajo que hacen diariamente».

Por último, Hernán Martínez resaltó a la Confederación Argentina de Fútbol de Salón, «que ha apostado a Comodoro para organizar eventos. Hicimos el C20 y ahora este torneo. Comodoro como cuna del futsal tiene la posibilidad de llevar adelante eventos nacionales».

Los equipos participantes

Como parte de este Torneo, en sus tres divosionales en juego, estarán participando los clubes Defensores del Sur (Caleta Olivia), Academia Deportiva Tigres del Sur (Caleta Olivia), Club Cañadón Seco, Lanús Infantil (Com. Riv.), Los Titanes F.C. Com. Riv.), Chacarita (Com. Riv.), La Súper Económica B (Com. Riv.), Asturiano (Com. Riv.), Fortaleza (Com. Riv.), CSD Don Bosco (Cuenca Carbonífera), CSyD Curva (Cuenca Carbonífera), Club Defensores de Olivos (Metropolitana), Nuevo EMFI (Pico Truncado), F.I.M (Piedra Buena), Real Madrid (Rio Grande), J.U.F. (Rio Grande), Club Luz y Fuerza (Río Grande), Club Sportivo (Río Grande), Carriego (Rosario), H.A.F Blanco (Ushuaia), Magallanes FC (Ushuaia), C.S.D Comercio (Ushuaia), H.A.F (Ushuaia), Mutual Sindicato de Petroleros (Com. Riv.), Matadores (Com. Riv.), Club Atlético Huracán (Com. Riv.), C.S.Y D. QRU (Río Grande), Club San Martin (Rio Grande), Luz y Fuerza (Ushuaia), C.S. y D. Amistad (Ushuaia), Los Cuervos del Fin del Mundo (Ushuaia), C. A. C Magallanes (Ushuaia), Asociación de Taxis (Ushuaia), ASyD Talleres (Caleta Olivia), Halcones Dorados (Com. Riv.) y Nueva Generación (Com. Riv.).