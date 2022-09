Monasterolo: «Hoy tenemos que fortalecer la infraestructura y garantizar los insumos»

La ministra de Salud de Chubut, Miryám Monasterolo, trazó un análisis sobre los desafíos que demanda estar al frente de la cartera sanitaria, puso en valor el diálogo con gremios y la importancia de la articulación con Nación.

Monasterolo participó de Clave Política, que se emite por AzM TV donde precisó que la cartera de Salud es “muy compleja porque tiene que funcionar las 24 horas, los 365 días del año, dando respuestas de mucha emergencia y también a las situaciones programáticas» y señaló que «tenemos desde el control de niños sanos hasta la vacunación, hasta lo que es el trauma que llega con urgencia a la Guardia, y tenemos que estar preparados en todos los niveles: el primero, el segundo y los de mayor complejidad».

«Hay mucho recurso humano con diferentes realidades y, además, es una provincia extensa, con distintas características, donde tenemos hospitales grandes como el Regional de Comodoro, y ahora estamos avanzando hacia el Hospital de Alta Complejidad de Trelew; también contamos con hospitales rurales, puestos sanitarios, una ronda sanitaria que tiene que llegar hasta los pobladores que están más dispersos en el territorio, y eso creo es lo que garantiza la complejidad. Pero es un Ministerio con un excelente equipo de trabajo», apuntó la funcionaria.

Discusión salarial

«El tema del salario es uno que, por decisión del Gobernador, no se discute en este momento en los ministerios sino que pasa por el Ministerio de Economía, Gobierno y Trabajo. En realidad, nosotros estamos trabajando lo programático; obviamente, lo salarial incide. Tenemos seis gremios vinculados a la política sanitaria, así que es complejo; todos ellos intervienen y debaten, nosotros tenemos paritarias convencionales y salariales», sostuvo Monasterolo en relación al diálogo con los gremios que nuclean a los empleados de Salud.

Diálogo con los sindicatos

«Creo que hoy está bien no discutir los salarios dentro del Ministerio (de Salud), porque nos permite concentrarnos en el plan estratégico, en la política sanitaria y en debatir otras cosas con los gremios. Pudimos poner en valor la Copics, que es el órgano que interpreta el Convenio Colectivo de Trabajo, el cual se reunió el viernes pasado recién después de dos años. Nos permite avanzar en otros temas que tienen que ver con la paritaria convencional donde no se discute el salario, a pesar de que incide en el Presupuesto y en lo que será la pauta salarial, y permite que no trabemos las discusiones que tienen que ver con lo cotidiano de los hospitales y de los distintos efectores, por la cuestión salarial. Y que la cuestión se dé en otro ámbito donde realmente manejan los números, eso nos permite tener un diálogo diferente», reflexionó la Ministra.

Más accesibilidad

Por otro lado, Monasterolo habló sobre la mejora en accesibilidad de la salud y planteó que «cuando veo las largas colas que hay en el Hospital Regional (de Comodoro Rivadavia) a la mañana para poder sacar un turno, lo cual se replica a veces en otros hospitales, me genera mucho dolor» y llamó a «generar otro tipo de respuestas que permitan mejorar la accesibilidad, pero también la calidad en la atención y el respeto por el otro».

Presupuesto 2023

«Estamos elaborando un proyecto presupuestario para el 2023, va a ser ‘real’ a pesar de que tenemos una pauta limitada y que iremos trabajando esto con el resto de los ministerios, porque es como la ‘frazada corta’, todos los ministerios requieren pero hay una prioridad que se ha mantenido todos estos años y que ha tenido que ver con Salud: nos hemos sentido muy acompañados por la elección del Ejecutivo. La pandemia nos ha ayudado a equiparnos mucho, tanto con aportes de Nación como de Provincia, y eso nos ha dado un oxígeno. Hoy lo que tenemos que hacer es fortalecer la infraestructura nueva que tenemos para habilitar, la cual requiere equipamiento, y garantizar los insumos, que han tenido un desfasaje importante por el valor del dólar», concluyó la Ministra de Salud.