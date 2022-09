Madryn: Prefectura endurece medidas y podrían restringir más la circulación de kayaks

El responsable del destacamento de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en Puerto Madryn, prefecto principal Ernesto Finelli, se refirió al video que se viralizó días atrás y que mostraba a una mujer navegando a bordo de un kayak a escasos metros de una ballena; hecho que encendió las alarmas respecto del cuidado de la fauna marina y los peligros que las transgresiones pueden ocasionar a los navegantes.

En perjuicio de la naturaleza

En diálogo con El Diario, Finelli contó que «el día domingo, que fue uno muy ‘aprovechable’ dado que estaba muy lindo el clima, se pudieron apreciar, en algunas circunstancias, situaciones en las que tuvimos que intervenir; son hechos aislados pero cada vez más frecuentes» y planteó que «todos deberíamos saber que no es bueno que, con este accionar, se afecte a la naturaleza que nos regala estos momentos hermosos».

«Estamos trabajando para frenar esto»

Sobre esto último, confirmó que «estamos trabajando con todas las autoridades para tratar de frenar esto, ya que la gente tal vez lo toma como que se puede hacer esto, y en realidad no toma en cuenta la seguridad de la propia persona que se acerca a un animal salvaje, que no deja de estar en plena naturaleza» y anticipó que «nosotros seguiremos interviniendo en ese ámbito, ya que es desproporcionada la magnitud que puede llegar a tener el hecho de que un animal de estos voltea a la persona que está arriba de la embarcación, o bien le pega y hace que la misma se agite y pierda el control, ocurriendo algo lamentable».

«No es bueno para el animal y el entorno»

Asimismo, el Prefecto Principal sostuvo que «sin duda, esto es estar incitando a la naturaleza a que por ahí nos deje sin este regalo que nos está haciendo; no somos cuidadosos y la estamos afectando, ya que todo aquello que implique un acercamiento en demasía a la naturaleza hace que eso pierda la condición natural y desde ya que no es nada bueno para el animal y el entorno, y no deja de ser una preocupación que deberían tener todos, no solamente el turista y las autoridades sino los propios vecinos de Madryn».

Sin respeto por la legislación vigente

Por otro lado, Finelli manifestó que «hay que cuidar a la naturaleza, no afectarla por el hecho de luego poder decir ‘me saqué una foto’, donde la persona cree que tiene el derecho de afectar algo para lo cual no tiene las facultades» y recordó que «está totalmente prohibido, hay una legislación que prohíbe acercarse a menos de 100 metros de un cetáceo o animal marino, salvo que esté a cargo personal idóneo, para lo cual existe una reglamentación provincial que lo habilita; de lo contrario, la persona no puede realizar esta acción, pero lamentablemente hay gente que no lo sabe o no lo quiere tener en cuenta, lo cual va a conllevar a que se endurezcan las medidas y que no puedan disfrutar más de esto que les regala la naturaleza».

Endurecen normativa

Consultado sobre la intervención de la Prefectura en este tipo de casos, el Prefecto Principal detalló: «Si tenemos la oportunidad de ver o que alguien denuncie que se están acercando mucho a las ballenas, a la persona se le hace una infracción, la cual luego conlleva a un montón de situaciones, según cómo siga la sustanciación del sumario. Con respecto a los kayaks, también tenemos una legislación que la estamos ajustando en estos momentos para hacerla más dura, ya que vemos que la gente no toma conciencia y cada vez son más los kayaks y las situaciones que se están viendo. Es el juego del ‘gato y el ratón’ que no debería existir pero lamentablemente existe».