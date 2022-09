La liga de gobernadores insistió en reformar la Corte Suprema de Justicia

La liga de gobernadores peronistas volvió a reunirse este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y ratificó su repudio al intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Kirchner y, además, reiteró el compromiso de todos sus integrantes con los “valores democráticos”. En el encuentro insistieron con la necesidad de avanzar en la reforma de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y criticaron al máximo tribunal por no responderles su planteo sobre la coparticipación que reclama la Ciudad de Buenos Aires. El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, participó en forma virtual.

También recomendaron al presidente Alberto Fernández la convocatoria de una Comisión por la Paz y la No Violencia integrada por las “distintas expresiones religiosas junto a personalidades notables de diferentes procedencias” para que generen lo que “deben ser las reglas sustanciales para la construcción de una cultura del encuentro en el país”.

Respecto de la reforma Corte Suprema, reiteraron que se debe promover “una integración federal con paridad de género” y plantearon su “preocupación” por la “indiferencia respecto a nuestra petición de incluir a las provincias que reclamamos ser amicus curiae ante el conflicto suscitado por la distribución de recursos coparticipables” con CABA.

Frente a la crisis económica, los mandatarios reiteraron su pedido de “federalizar el presupuesto 2023, con el objeto de garantizar la continuidad de las obras públicas en las provincias, sostener el crecimiento de la economía y promover la recuperación del salario real”.

Después de ese planteo, que busca evitar el ajuste sobre sus números, dieron su apoyo al “dólar soja” anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, tras señalar que “contribuye a lograr estabilidad cambiaria como precondición para sostener la estabilidad macroeconómica y generar empleo productivo”.

Después del atentado, la liga emitió un comunicado contra “la proliferación de campañas sistemáticas de odio y violencia”. También, como el resto de las voces oficialistas, le dedicó una mención a que “la violencia verbal en los medios de comunicación, en la justicia y en la política engendra violencia física, irracionalidad colectiva y hechos que alteran la paz social”.

El texto incluía “una convocatoria amplia a todos los gobernadores y gobernadoras” para el encuentro de este lunes. La rionegrina Arabela Carreras confirmó haber recibido una invitación, pero no pudo viajar por problemas de agenda y horarios de vuelos; en cambio los mandatarios radicales de Corrientes, Jujuy y Mendoza; el peronista no kirchnerista, Juan Schiaretti y el jefe del Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, dijeron no haber recibido nada.

En la liga, Axel Kicillof y Jorge Capitanich son los más cercanos a Cristina Kirchner. El chaqueño era el único, por ejemplo, que había barajado ir al acto de Merlo del sábado pasado que, finalmente, se suspendió. El resto no lo tenía en agenda y varios deslizaron que tampoco tenían una “invitación” por parte de los organizadores.

En la reunión participaron -de manera presencial o a distancia-, Kicillof, Capitanich, Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Sergio Ziliotto (La Pampa), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Alberto Rodríguez Saá (San Luis), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Raúl Jalil (Catamarca); Gustavo Sáenz (Salta), Mario Arcioni (Chubut) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).