«Defendamos la democracia con unidad y tolerancia», pidió Alianiello

La diputada nacional por el Frente de Todos, Eugenia Alianiello, se refirió al intento de magnicidio perpetrado este jueves por la noche contra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. «La democracia está siendo atacada», consideró, aunque se mantuvo cautelosa de responsabilizar a la oposición o a los medios de comunicación, como ocurrió con otros referentes del justicialismo a nivel provincial y nacional.

En diálogo con El Diario, planteó que «recuperar la paz social requiere de consensos y actitudes», advirtiendo que, con el ataque sufrido por la presidenta de la Cámara Alta en inmediaciones de su domicilio, «la democracia está siendo atacada y lo que ocurrió fue ‘tocar fondo'».

En el mismo sentido, la diputada oriunda de Puerto Madryn manifestó que «el rol de los medios como generadores de opinión no se puede desconocer totalmente, pero no me parece culpar a los mismos o la oposición» por lo ocurrido.

Asimismo, Alianiello reiteró el «más absoluto repudio al atentado contra la vicepresidenta de la Nación» por parte del bloque de diputados FdT que integra, y llamó a «defender siempre la democracia con unidad y tolerancia contra el odio y la violencia».

Desde el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos compartieron un comunicado en rechazo a lo ocurrido el jueves por la noche: