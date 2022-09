Biss aseguró que hay acuerdo en el radicalismo para incluir a Massoni

El intendente de Rawson y presidente de la UCR Chubut, Damián Biss, afirmó este jueves que su partido tiene previsto llevar candidato a nivel provincial en el 2023, y remarcó que, “en algunos lugares se va a avanzando en algunas estrategias”, poniendo en valor la decisión de Trelew de llevar a Federico Massoni como candidato a la intendencia.

“La incorporación de Massoni hacia dentro del espacio tiene que ver una postura del Radicalismo de Trelew de ampliar el frente de Juntos por el Cambio”, dijo en diálogo con División Noticias que se emite por AzM TV.

“Hasta ahora en borrador habría adelantamiento de elecciones. Los radicales de Trelew se van preparado para tener una contienda de manera anticipada”, expresó el dirigente radical.

Biss sostuvo que en la actualidad, “hay un esquema frentista”, bajo en convencimiento de que resulta necesario, “para poder superar a oficialismos que son muy fuertes como pasa en Trelew».

“Massoni tiene un pasado radical muy importante. Fue jefe de asesores de Carlos Maestro”, recordó Damián Biss al tiempo que agregó que se trata de “una decisión de muchos sectores del radicalismo de sumarlo. Hay una gran mayoría de radicales que está de acuerdo de esta propuesta”.

El intendente de Rawson, expresó que el radicalismo, “empieza a tener agenda propia”, y en ese sentido puso en valor la necesidad de avanzar en alianzas estratégicas. “La política de Chubut particularmente, es muy dinámica y distinta a la de muchos distritos”, aseguró Biss.

Vínculo con Arcioni

Consultado acerca de su vínculo con el gobernador Mariano Arcioni, el intendente capitalino aseguró que tiene “una buena relación, estamos a 50 metros, estamos en contacto continuo”, dijo.

En ese contexto, Bisso reconoció que, “todavía no se sabe en qué fecha van a ser las elecciones, tampoco se sabe cómo van a ser las reglas electorales, y se mezcla mucho la relación institucional con la relación política”.

“Cuando uno asume una responsabilidad, gobierna para todos. Y hay algunos que no lo entienden y buscan divisiones que no debería haber. Estamos en momentos muy angustiantes, y la gente está esperando una madurez política, y que la política discuta lo que le interesa a la gente”, reflexionó el intendente Damián Biss.