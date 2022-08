Una familia necesita más de $111.000 para no ser pobre

El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que mide la línea de pobreza, se disparó un 6,79% en julio, levemente por debajo de la inflación general (marcó 7,4%), por ende, una familia «tipo» (dos adultos y dos niños) necesitó en el séptimo mes del año $111297,57 para no ser considerada pobre, según informó el INDEC este jueves.

Es importante aclarar que esa cifra no tiene en cuenta el gasto en alquiler de una vivienda.

Además, la Canasta Básica Alimentaria (CBA) subió 6,3% en el mismo mes, por lo que una familia necesitó percibir ingresos por $49.465,59 para no caer en la indigencia, agregó el organismo.

En los primeros siete meses del año la CBT aumentó 46,2% y la CBA 50,1%, diferencia que se debe a esencialmente en que las tarifas de los servicios públicos, y el transporte, se encontraban con escasos aumentos por lo cual aumenta la ponderación que tiene la comida dentro de los índices.

En los últimos doce meses, el costo de la CBT avanzó 64,7%, y el de la CBA trepó 70,6%, precisó el Indec.

El dato desalentador llega una semana después de que se conociese que la inflación de julio fue de 7,4 %, la más alta en 20 años. La variación interanual ya alcanza el 71 %.

El ítem que más aumentó fue Recreación y Cultura que marcó subas de 13,2 %, explicada en parte por los aumentos de los servicios asociados al turismo durante el receso invernal.

Le siguieron Equipamiento y mantenimiento del hogar que tuvo una suba de 10,3 %. En tercer lugar quedó Restaurantes y hoteles con un alza de 9,8 %, también comprendida en el marco de las vacaciones de invierno.

Alimentos y bebidas se ubicó entre los ítems que menos aumentaron: 6 %. No obstante fue la de mayor incidencia en todas las regiones ) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacó el aumento del azúcar, dulces, chocolate, golosinas, Aceites, grasas y manteca; Frutas; Verduras, tubérculos y legumbres; y Leche, productos lácteos y huevos.

A su vez, días atrás se conoció un informe del Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC), el cual arrojó que una familia tipo de clase media que vive en la Ciudad de Buenos Aires necesitó en julio $ 229.859,24 para afrontar todos sus gastos mensuales.