Se profundiza el impacto de la brecha cambiaria en la industria lanera de Chubut

El presidente de la Federación Rural de Chubut, Javier Trucco, analizó el recibimiento de las primeras medidas de Sergio Massa en el sector.

En diálogo con División Noticias, sostuvo que «no hubo anuncios concretos, desde ya que el punto de vista del campo, principalmente del campo patagónico y chubutense en particular, es que se analice el tema del desdoblamiento cambiario que está sufriendo la lana, un producto destinado en un 90% a la exportación, a un valor fijado internacionalmente en dólares» y planteó que «en el mercado internacional, hoy una lana de Chubut está entre 4 y 5 dólares, pero teniendo en cuenta el dólar (oficial) de $130, cuando los costos están todos valorizados a dólar ‘blue’, lo cual vemos al comprar todos nuestros insumos».

«Esto último», continuó, «provoca que los números no cierren, los ingresos no alcanzan para cubrir los egresos en la gran mayoría de los establecimientos de Chubut, que son más de 2.000 productores de los cuales más del 90% tiene menos de 2.000 animales, y en estas condiciones no tienen posibilidades de supervivencia a menos que tengan un ingreso proveniente de otra actividad o un aporte de capital del propietario».

«Nuestra esperanza está en eso, siempre llevamos la inquietud de la Patagonia y si es que hay alguna medida, esperemos se incluya a la lana y no como otras veces, cuando se anunció un ‘dólar especial’ solamente para la soja cuando en realidad la situación de la producción lanera en este momento es crítica», remarcó.

Sobre los rubros afectados a nivel regional, «la actividad está castigada por un montón de factores, lo del dólar es algo a mejorar y sería realmente importante, ya que se estaría cobrando aproximadamente un tercio de lo que vale el producto generado; además, tenemos expectativas de algo que se habló muy a la pasada, que es la posibilidad de generar nuevos empleos», señaló Trucco, sumando a ello que «la actividad lanera lleva mucho empleo, ya sea permanente como a través de las esquilas y los trabajos jornaleros; y se habló de la posibilidad de incluir personas con planes sociales a la actividad fija».

«Esto sería muy interesante porque en este momento cuesta mucho conseguir personal, ya que la gente que tiene planes no quiere figurar en blanco en ninguna actividad, y hoy es casi imposible decir que se pueda llevar gente en negro porque los riesgos son muy altos y la gente no quiere correr ese problema», señaló el referente de los ruralistas en la provincia.

Sobre la posibilidad de que se plantee la necesidad de un «dólar lanero» al Gobierno Nacional, Trucco aclaró que «estimamos que esto no sería lógico, ya que en ese caso existiría un dólar para cada producto; debería ser un tipo de cambio razonable que permita obtener por el producto lo que realmente vale, y que el productor no tenga que hacer todos esos malabares financieros como se había planteado, sino que directamente cuando venda su producto el ingreso esté en su cuenta bancaria y pueda disponer de él para cubrir sus costos».

En relación al impacto del crudo invierno de este año en el ganado y el relevamiento de pérdidas, manifestó que «todavía no hay recuento (de cabezas perdidas) pero se irá haciendo a medida que se trabaje la hacienda; en principio las pérdidas no serían tantas ya que, afortunadamente, la nieve bajó rápido en la mayor cantidad de lugares; en algunos sí realmente ha afectado, pero comparado con las pérdidas a las que estamos acostumbrados por predadores como el puma, el zorro y por el abigeato, los perros y el despoblamiento que se está dando por la compra de campos para usos como la energía eólica, ahí sí es donde vemos una gran baja en el número del stock provincial de hacienda, algo que preocupa hacia adelante, sobre todo para las industrias laneras que están en Trelew y que ven la posibilidad de tener cada vez menos materia prima».