Ongarato pide la intervención de la Justicia ante el bloqueo de la salida de camiones municipales

El intendente de la ciudad de Esquel, Sergio Ongarato, se expresó respecto al conflicto que se vive con los trabajadores de poda y raleo, quienes impiden la salida de los camiones municipales en reclamo del inicio de la temporada laboral. «Hasta el momento, esto continúa de la misma manera. La Municipalidad ha hecho más presentaciones ante la Justicia, la Asesoría Legal está trabajando intensamente tratando de lograr que, quienes deben intervenir en situaciones como estas, realmente lo hagan y que no esperen a que se solucione de otra manera. Acá no hay solución política, acá tenemos un grupo de vecinos que interrumpen un servicio esencial que ahora empieza a salirle caro a la Municipalidad, perjudicando a muchos vecinos de la ciudad. La Municipalidad no puede utilizar la fuerza, para eso hay otras instituciones».

Ongarato solicitó la intervención de la Justicia: «Tenemos un Poder Judicial que está creado para encauzar cuando algo se sale de los carriles de la ley y esto no se está haciendo, lamentablemente. Hay gente que mira para otro lado».

Respecto a las negociaciones con los trabajadores, el intendente de Esquel explicó que «lo que hicimos antes de este conflicto fue gestionar ante el gobernador los fondos para que ellos puedan cobrar por los trabajos que pretenden realizar como en otras oportunidades. Pero este año no ha sido posible, nosotros no estamos en condiciones de hacer frente a este gasto».