Ongarato, crítico con el «accionar lento» de la Justicia «ante reclamos sectoriales»

El intendente de Esquel, Sergio Ongarato, opinó sobre la situación que por estos días se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) tras las movilizaciones en las afueras de la residencia de Cristina Fernández, en el barrio porteño de Recoleta. Además, analizó lo que ocurrirá en 2023 de cara a su sucesión y criticó la «lentitud de la Justicia ante reclamos sectoriales», en referencia al bloqueo de camiones recolectores de residuos que impidió, tiempo atrás, que se llevara a cabo el servicio en la localidad cordillerana durante una semana.

En diálogo con Clave Política, el Jefe Comunal se refirió a la «Causa Vialidad» y aseguró que «hay que dejar que la Justicia actúe, no presionar sobre ella», planteando que «desde que yo salí de la facultada y empecé a meterme más en política, siempre estaba el hecho de que ‘a cualquier Presidente le conviene poner o sacar jueces que le son adeptos o no’, creo que se han hecho intentos para corregir esto y que hay cosas para corregir en el sistema judicial, pero de todos modos es un poder independiente y desde la política hay que respetarlo».

Semanas atrás, un grupo de personas bloqueó la salida de los camiones recolectores en la localidad cordillerana, en el marco de una denuncia por presunta contaminación en la zona. Consultado sobre el accionar de la Justicia en este tipo de situaciones, Ongarato sostuvo que «nos dejaron sin recolección durante 7 días, pudimos hacer algo, un poco porque había también presiones sobre los privados, y recoger los residuos del Hospital, las clínicas y algunos restaurantes» y añadió que «hicimos las denuncias pertinentes, la asesora legal del Municipio recorrió todos los pasillos de los Tribunales y la respuesta que nos preocupó fue que ‘no hay que criminalizar la protesta'».

Esto último «es tan grave como cuando la política se mete en el Poder Judicial o bien cuando este último empieza a politizarse, no debe ocurrir: si hay un delito la Justicia tiene que actuar y en ese caso, a mi criterio, tardó demasiado tiempo, fueron 7 días sin recoger la basura», apuntó el Jefe Municipal, sumando a ello que «una persona no puede impedir el derecho de los demás o poner en riesgo la salud de toda la población por un reclamo sectorial».

Sobre la causa iniciada por el alquiler de un inmueble por el cual se pagó y la Municipalidad de Esquel nunca utilizó, Ongarato aclaró que «a mí hasta ahora no se me ha imputado absolutamente de nada, lo que ocurrió fue que la Municipalidad alquiló un inmueble con 6 meses de gracia que tuvimos para construir las divisiones internas; este tipo de gestiones no pasan por la Intendencia, y en este caso el entonces Secretario de Obras Públicas no hizo absolutamente nada cuando pregunté por qué no nos mudábamos a ese edificio; se me dijo que estaba próximo a terminarse, hubo que empezar a pagar el alquiler y luego el Secretario de Hacienda decidió dejar de pagarlo sin que se hubiera rescindido el contrato, con lo cual se generó una deuda de 6 millones de pesos» y puntualizó que «lo que logramos con la Asesoría Legal es pagar $2.900.000, y esto evitó un juicio que podría haber sido millonario si se llegaba a Tribunales».

«Por supuesto que la oposición utilizó esto políticamente y fue a hacer la denuncia correspondiente mientras se hacía un proceso interno con una Comisión Investigadora en el Concejo Deliberante, por eso hoy está investigándose en Fiscalía. Lo que creo es que se determinará que no hubo delito, al menos es lo que me han dicho varios abogados a los que consulté; hubo un error y se verá cómo se paga, pero no es que alguien se quedó con un ‘vuelto’ o que hizo algo para perjudicar a la Municipalidad, quedándose con un beneficio personal», manifestó Ongarato.

En otro orden, el Intendente de Esquel analizó su sucesión de cara al 2023 y planteó que el espacio «debe ser ocupado por la mejor persona para conducir los destinos de la ciudad». Asimismo, sostuvo que con Matías Taccetta «somos parte del mismo espacio de Juntos por el Cambio, que haya internas no quiere decir que no integremos el mismo espacio».

En cuanto a su participación política, anticipó que «en algún lado voy a estar, ya sea a nivel provincial porque me apasiona todo lo que se puede hacer y no se está haciendo, pero desde donde pueda contribuir estaré».