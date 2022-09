Legislatura trata el proyecto para derogar el canon pesquero

La Legislatura de Chubut votaría en la sesión de este jueves el proyecto de ley para derogar el FAP, luego que las comisiones emitirán dictamen introduciéndole modificaciones a la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo Provincial.

El despacho de comisión incorporó artículos en los que precisó cómo será el sistema de pago de las deudas por parte de las empresas de la flota amarilla, la exigencia de desistimiento de continuar con demandas contra el estado por este tributo para acceder a la condonación del 50% del capital de la deuda y quita de intereses. Además, se agregaron ítems en los que se deja expresamente establecido que los trabajadores marítimos quedan excluidos del pago del FAP, y por otro lado, se les garantiza a los empleados de la Secretaría de Pesca y del Ministerio de Ambiente que percibirán un porcentual de lo que se recauda en concepto de incentivo.

Por otro lado, los municipios costeros tendrán la posibilidad de adherir a la ley en un plazo de 30 días, y se fijan penalidades para las empresas que no cumplan con el plan de pagos, perdiendo el beneficio de la reducción de la deuda e intereses.

El oficialismo contaría con los votos necesarios para aprobar la norma, con las modificaciones introducidas, y así descomprimir el conflicto que mantiene paralizada a la pesca en la provincia.

En este marco, el titular de la Cámara de Flota Amarilla de Chubut (CAFACh), Gustavo González, reiteró el pedido para que se elimine el Fondo Ambiental Provincial. «Hace 15 días surgió que para poder salir a trabajar debíamos cumplir con el impuesto, pese a que tenemos medidas cautelares vigentes y que la Justicia todavía no se ha expedido sobre el pedido de inconstitucionalidad que hemos realizado, por lo tanto, la flota quedó parada y los gremios salieron a manifestarse con cortes de ruta y paro en los puertos», explicó en diálogo con AzM Radio.

«Tuvimos varias reuniones y en la última, que fue con el Gobernador y los intendentes más el ministro de Economía, el Fiscal de Estado y demás, y llegamos a un acuerdo donde cada uno ponía su granito de arena para intentar salir de esta situación lo más decorosamente posible. Luego, las empresas y la Cámara habían aceptado pagar parte del impuesto, no queremos decir ‘deuda’ porque se trata de una Ley que está mal generada y que carece de todo derecho, por eso pedimos a la Justicia que se manifieste al respecto», relató González.

«Tras la reunión se había acordado llamar a una Sesión Extraordinaria el martes ya que el lunes había sido feriado, pero eso no ocurrió porque para dicha sesión hacía falta una mayoría extraordinaria, y se convino tratar el tema en una Sesión Ordinaria. Hasta ahí todo fue acordado, pero posterior a ello empezaron a salir algunos diputados a decir que no estaban convencidos y que no estarían los votos, y esas declaraciones fueron las que hicieron que los gremios los convocaran a una reunión el sábado pasado para determinar qué podía pasar si no se llegaba a la derogación», concluyó.