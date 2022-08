La Escuela Madrynense sigue imponiéndose en Juvenil

Las ramas femenina y masculina de la Escuela Madrynense de Vóley de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 19 fueron protagonistas de los últimos torneos realizados en distintos puntos de la Chubut y de Río Negro a lo largo de los últimos fin de semana.

En la rama femenina, precisamente la Sub14 ganó el Provincial de la categoría disputó en Gobernador Costa; en tanto que los Sub16 participaron del tradicional Torneo en Luis Beltrán.

Campeonas en Gobernador Costa

La Sub 14 Femenina fue campeona en el Torneo Provincial Sub 14 de Gobernador Costa, mientras que el Sub 14 Masculino se quedó con el segundo puesto tras perder la final frente a Waiwen de Comodoro Rivadavia.

Las chicas se impusieron de punta a punta en el torneo demostrando un excelente nivel formativo. Ganaron todos los partidos disputados y no perdieron un solo set. Todos sus partidos fueron 2-0. La final la disputaron frente a Waiwen y la ganaron en forma categórica. Este equipo fue dirigido por Walter Balmaceda, quien cosechó un nuevo torneo con las categorías formativas y juveniles del vóley para Puerto Madryn.

Domingo Savio, también de Comodoro Rivadavia completó el podio en el tercer lugar.

En tanto, los varones, cayeron ajustadamente 2-1 en la final frente a Waiwen, mientras que el representativo de Trevelin completó el podio en el tercer puesto.

El equipo de la rama masculina fue dirigido por el Profesor Federico Pallucchini.

Las categorías Sub 16 en Beltrán

Luis Beltrán volvió a ser escenario de uno de los torneos más relevantes del norte de la Patagonia Argentina. Hasta allí llegaron los jugadores y jugadoras de la Categoría Sub 16 de la Escuela Madrynense de Vóley. Las chicas fueron dirigidas por el Profesor Danilo Córdoba y si bien no pudieron subirse al podio, el cuarto lugar en la clasificación final fue muy importante ya que en esta categoría varias jugadoras debutaban en torneos de esta envergadura.

Jugaron 12 equipos en la rama femenina y la Escuela Madrynense de Vóley se impuso en su zona. En cuartos de final le ganó a Sportman de Choele Choel por 3 a 1 y en Semifinales cayeron ante Liniers de Bahía Blanca. Por el tercer y cuarto puesto no pudieron contra Luis Beltrán y cayeron en forma ajustada 3-2.

En cuanto a la rama masculina, el torneo se disputó entre 8 equipos con dos zonas de 4 donde los dos mejores pasaban a las instancias decisivas.

En la semifinal, la Escuela Madrynense de Vóley se impuso a Santa Rosa y en la final, ganaron 3-0 ante Universitarios de Neuquén y Martín Balmaceda fue elegido como el mejor jugador del torneo.

Podio en Viedma para las Sub 19

En tanto, la Sub 19 Femenina fue Subcampeona en el Abierto de vóley de Río Negro Deporte en Viedma. Las chicas perdieron la final contra la Selección de Río Negro Araucanía con un ajustado 3-2. En tanto el Sub 18 Masculino completó el podio en el tercer lugar del mismo torneo detrás de Selección Río Negro Araucanía y San Lorenzo de Conesa.

De este torneo participaron equipos de Choele Choel, Conesa, Puerto Madryn y las selecciones de Río Negro de Epade y Araucanía 2022.