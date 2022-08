Cinco equipos de la Escuela Madrynense de Vóley avanzan en los Juegos Evita

Después de haber clasificado en forma directa las dos duplas de Beach Vóley Sub 14 –femenino y masculino-, se disputó el último martes en el Gimnasio Municipal N° 1 de Rawson la instancia Zonal de los Juegos Deportivos Evita 2022 para la disciplina del vóley femenino y masculino de salón en donde los tres equipos presentados por la Escuela Madrynense de Vóley obtuvieron también el pasaje a la instancia Provincial que definirá el equipo que representará a Chubut en las finales de Mar del Plata del 24 al 29 de octubre, por lo que tres equipos y dos duplas de la EMV representarán al Valle en Epuyén.

De esta última presentación participaron los equipos masculinos Sub 15 y Sub 17 y el equipo femenino Sub 17 los que se impusieron en la final zonal ante equipos representativos del Valle.

En el caso de la rama femenina, el quipo dirigido por Federico Pallucchini se impuso a la Escuela Municipal de Trelew, a cargo de Oscar Pérez por 2 sets a 1 y en ese partido se definió el pase a la instancia provincial con fecha a confirmar en escenario cordillerano, como sucede en cada edición.

En tanto, en el caso de los equipos masculinos, ambos dirigidos por la dupla Nicolás Lamas – Federico Pallucchini, el Sub 15 el resultado frente a Trelew fue 2-0 y en el caso del Sub 17 debió disputar dos encuentros, uno contra Trelew y otro frente al equipo representativo de Rawson ante quienes se impuso con un doble 2-0 en sets.

De esta forma, el vóley de Puerto Madryn vuelve a representar al Valle en uno de los torneos más tradicionales y federales del país como son los Juegos Deportivos Evita.

Resta la confirmación de Chubut Deportes sobre fecha y confirmación de escenario para la instancia provincial, última previa a las finales en Mar del Plata donde los representativos de cada provincia se miden en un espacio deportivo pero además cultivan la camaradería del deporte, muchas veces amateur, dependiendo la disciplina.

Beach Voley ya clasificados

Las dos duplas representantes de la Escuela Madrynense de Vóley en la categoría Sub 14 pasaron directamente a la final provincial que se disputará en Epuyén ya que no hubo instancia zonal para esta disciplina.

Se trata de las parejas conformadas por Juan Champange y Francisco Weidgant, Sub 14 Masculino, acompañados por Matías Núñez Guttig y Morena Carriqueo y Victoria Antilef Sub 14 Femenino, dirigidas por Walter Balmaceda.

Así, entre las dos duplas y los tres equipos de in door, la EMV llevará a la cordillera 5 en las 6 categorías que disputan las finales provinciales.

Jugamos Todos

Los Juegos Nacionales Evita son la principal competencia deportiva de Argentina. Organizados por la Secretaría de Deportes de la Nación cuentan con un programa deportivo que reúne 39 disciplinas y un sistema de competencias compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan alrededor de 800 mil niños, niñas, jóvenes y adultos mayores de cada rincón del país y una fase final, a la que acceden 20 mil competidores.

Este certamen constituye un programa de fortalecimiento del deporte formativo y la educación física de Argentina.

Estos Juegos son una plataforma para la educación de valores. El trabajo en equipo, el esfuerzo personal, el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego limpio se promueven con el fin de que cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana.

Por todo eso, los Juegos Nacionales Evita son más que una competencia: son una oportunidad para disfrutar de una experiencia de vida que contribuye a la integración, la formación y la participación deportiva.