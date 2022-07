Policía reconoció a Goodman echando combustible al fuego que dañó la Legislatura

Un policía de la División Investigaciones de Rawson reconoció “en un cien por ciento” a dos de los imputados en el juicio oral y público que se desarrolla por los incidentes producidos en septiembre del año 2019 que provocaron importantes daños en la Legislatura de la provincia del Chubut y en la puerta posterior de la Casa de Gobierno.

Se trata del oficial subinspector Michael Barrera, que realizó filmaciones previas y durante los incidentes, imágenes que de manera parcial fueron exhibidas en el debate, ya que el resto no fueron tenidas en cuenta para el juicio “por violar normas constitucionales” según el planteo realizado por los defensores y a los que parcialmente accedió la jueza María Tolomei.

No obstante, en las imágenes que se mostraron se observó a Santiago Goodman bajar cubiertas de un vehículo Renault Kangoo de color blanco, conducido por otra de las imputadas, Mariana Castro. También se pudo ver al entonces secretario de la ATECH avivar el fuego en la explanada de la Legislatura. Asimismo, el testigo mencionó en estas tareas logísticas a la tercera imputada, Mariana Ancaleo.

En las imágenes exhibidas –coincidentes a las obtenidas con su cámara con otros registros de canales de televisión de la zona- también se observó a la distancia al mismo vehículo descargar cubiertas en la puerta 2 de la Casa de Gobierno, sobre la calle Belgrano esquina Vachina. En esta oportunidad se pudo ver movimientos de personas, aunque no pudieron ser identificadas.

Este jueves también declaró el comisario inspector Jorge Quisle, a cargo en ese momento de la División Sustracción de Automotores de la Policía provincial. Quisle colaboró en el inicio de los incidentes, en cortar los servicios de energía y gas en la Legislatura, junto a una arquitecta que conocía el lugar. Se refirió a la situación destacando que “ya a las 21,30 la situación estaba incontrolable”.

En función de su tarea específica realizó un informe respecto del dominio de la camioneta Renault Kangoo que conducía la imputada Castro. Dijo que era propiedad de la Asociación Trabajadores del Estado del Chubut (ATECH).

La ronda de testimonios continuó en horas de la tarde, luego de un cuarto intermedio dispuesto por la jueza María Tolomei por otras obligaciones en función a que se encuentra de turno en la jurisdicción de la zona, durante esta etapa final de la feria judicial de invierno.

Se cree que la ronda de testimonios continuará durante toda la próxima semana. Si bien las partes acordaron desestimar algunos testimonios, aún restan varios testigos aportados por los investigadores y números testigos más de los defensores.