Luján apuntó contra el Gobierno Nacional: «No existen medidas ni credibilidad en nada»

El presidente de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, Osvaldo Luján, analizó la situación del sector en el marco de la puja con el Gobierno Nacional.

En diálogo con División Noticias, precisó que el Gobierno «el pasado viernes habló contra el campo, el lunes también, hoy están sacando un valor diferencial del dólar para el campo» y planteó que «el ministro Julián Domínguez estuvo en La Rural manifestando que no iba a haber ningún cambio con respecto a esto último, y la verdad es que es una locura, no existen medidas y credibilidad en nada, por lo que aquello que puedan decir a esta altura me parecen fuera de lugar».

«Manifestaron que ha crecido el empleo y el país, y nos preguntamos ‘qué crecimiento’, si no hay medidas ni políticas claras para ningún sector, y con respecto a los dólares no es un tema de nuestra producción ovina sino de la soja; y hablan de ‘USD20.000 millones’ cuando ya están diciendo hoy que lo que están buscando con esta medida son los USD5.000 millones que tienen en parte USD2.800 los productores y USD2.200 millones los exportadores; todos los días cambian las palabras y realmente no hacen bien a nadie», apuntó el dirigente ruralista.

«Acá lo que hay que hacer es tratar de pacificar, no buscar enemigos, y tratar de consensuar ideas para tratar de salir adelante. Esta no es la manera, y deben poner políticas concretas, claras, previsibles en el mediano y largo plazo y no de un día para el otro, ya que así no llegamos a ningún lado», remarcó Luján.

Consultado sobre la visita de Julián Domínguez a la Expo Rural de Comodoro Rivadavia en febrero y la «vocación dialoguista» que desde el campo endilgaron al funcionario, el titular de la Sociedad Rural sostuvo que «el propio Subsecretario de Ganadería de Domínguez ha salido con una propia nota donde explica por qué el campo tiene la soja que mantiene en stock a los efectos de ir pudiendo cambiar cuando viene la cosecha nueva; es decir, dando las explicaciones correspondientes, y al ministro Domínguez en febrero le hicimos varias peticiones, una de las cuales fue la Ley Ovina, que salió; hay un Fondo Rotatorio que también prometió y ya se está realizando».

«Desde ya que los resultados no son concretos ni lo que esperábamos, hoy realmente nuestra situación es complicada, las medidas no ayudan porque nuestro ingreso, que es a valor peso de un dólar oficial, no ha tenido un ajuste como lo han tenido los costos (de producción) y hemos tenido grandes problemas para salir adelante. Y esto requiere continuamente estar gestionando medidas que puedan paliar en parte la problemática local nuestra», concluyó Luján.