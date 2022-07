Goodman reconoció haber arrojado cubiertas para avivar el fuego

Santiago Goodman, el ex secretario general de la ATECH imputado por los incendios en la Legislatura Provincial en septiembre del año 2019, pidió declarar ante la jueza María Tolomei y reconoció los hechos que se le imputaron y por los que fue llevado a Juicio Oral y Público, junto a Mariano Castro y Marcela Ancaleo.

Dijo haber arrojado cubiertas al fuego en el frente de la explanada de la Legislatura, en medio de amenazas de muerte en su contra por parte de manifestantes de Comodoro Rivadavia que habían llegado ese día a Rawson y que le pedían endurecer el reclamo. Describió a la situación generada como caótica y que se había desmadrado y que había fracasado en sus intentos por apaciguar los ánimos.

Su declaración se conoció en la audiencia de este martes, en medio de las declaraciones de testigos de los intereses de los abogados defensores, Sergio Miranda y Miguel Angel Moyano. Goodman está imputado del delito de incendio intencional y de manera subsidiaria del delito de daño agravado. Según los hechos investigados por la fiscal general Florencia Gómez, acompañada en este debate por Leonardo Cheuquemán y Jeremías Regueira, a Goodman se lo vio bajar cubiertas de una camioneta del gremio que conducía y arrojar varias de ellas al fuego encendido en la explanada de la Legislatura provincial.

El día lunes por la tarde, había declarado otra de las imputadas, Mariana Castro, que también reconoció haber colaborado con Goodman en bajar las cubiertas del vehículo Renault Kangoo de ese gremio docente. Destacó que las cubiertas se incendiaban “para calefaccionarnos”.

La mujer se refirió a la actividad gremial realizada el día 17 de septiembre desde horas temprana de la mañana, ante delegaciones y representantes gremiales que habían arribado a Rawson desde distintos puntos de la provincia. También hizo alusión al momento en que se enteraron de la muerte de dos docentes de Comodoro Rivadavia, en un accidente automovilístico al regresar ese día a esa ciudad desde la capital provincial, los reproches que recibió Goodman por parte de manifestantes de asa ciudad que le exigían endurecer la protesta.

Asimismo, dio cuenta de la gran cantidad de gente en las calles de Rawson, “llamativamente muchos hombres encapuchados” y el accionar de la Policía para disuadir a los manifestantes con balas de goma y gases lacrimógenos. Manifestó también que al salir esa mañana de su casa, “un hombre me estaba sacando fotos y después me siguieron en un auto”.

También declaró la tercera de las imputadas, Marcela Ancaleo, que según los investigadores tuvo una responsabilidad menor en los delitos imputados.

Previo a las declaraciones de los testigos de la defensa, entre los últimos testimonios aportados por el Ministerio Público Fiscal, estuvo el del ingeniero Oscar Moreno, que realizó pericias solicitadas por las autoridades de la Legislatura luego de los daños producidos por las llamas y el humo, sin que se le solicitara conclusiones sobre daños estructurales en el edificio de parte de las autoridades de Legislatura.

Los primeros en declarar como testigos de la defensa, fueron tres docentes de Puerto Madryn que ese día viajaron a Rawson para participar de un plenario gremial, regresaron al caer la tarde a la ciudad portuaria, pero enterados de la muerte de las dos docentes de Comodoro Rivadavia, regresaron a la capital provincial y se encontraron con muchos manifestantes y varios focos de incendio. Se trata de Gabriela Vernucci, Marisa Ramos y Patricia Guerrero. En la mañana de este martes siguieron declarando más testigos de la defensa.

Mencionaron los motivos de la protesta, que llevaban mucho tiempo sin cobrar sus salarios, que estaban cansados de tantas movilizaciones, además de lo que significó un acampe realizado tiempo atrás en el Ministerio de Educación. Destacaron el malestar que causó una promesa incumplida del Gobierno de adelantar un pago de 30.000 pesos para el día del maestro. (Fuente: MPF)