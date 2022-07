En las Islas Feroe “solo” cazarán 500 delfines este año

Cada verano del hemisferio norte, las imágenes de la sangrienta cacería de delfines en las Islas Feroe recorren los titulares de todo el mundo y provocan indignación entre los activistas por los derechos de los animales que consideran que esta práctica es una barbarie. Pero la caza aún goza de un amplio respaldo en las Islas Feroe, donde los partidarios señalan que los animales han alimentado a la población local durante siglos.

En este marco, y luego de la polémica que se generó el año pasado cuando se cazaron más de 1400 ejemplares, el gobierno del archipiélago “sólo” permitirá la caza de hasta 500 ejemplares.

“El Ministerio de Pesca propuso un límite anual provisional de 500 delfines del Atlántico para los años 2022 y 2023″, dijo el gobierno de este territorio autónomo perteneciente a Dinamarca.

Esta cuota se instaura tras la “inusualmente grande” captura de septiembre de 2021, cuando se cazaron 1.423 delfines de flancos blancos, dijo el comunicado. “Los aspectos de esa captura no fueron satisfactorios, en particular la cantidad inusualmente grande de delfines muertos”, agregó. “Estos procedimientos elaborados son difíciles de administrar y es poco probable que sean un nivel sostenible de captura anual a largo plazo”.

Tras recoger cerca de 1,3 millones de firmas para prohibir la caza tradicional, se lanzó una investigación sobre esta práctica en febrero.

Tradición

El “grind” o “grindadrap”, una tradición ancestral en las islas Feroe, consiste en rodear y acorralar con barcos un banco de pequeños cetáceos en una bahía. Así los pescadores en la orilla los matan a cuchillazos. La carne y la grasa son distribuidas a la población.

En su comunicado, el gobierno de las islas defendió que la caza era un “complemento importante en la vida de los isleños”.

Con las actuales cifras de población, el gobierno cree que una cuota anual de 825 delfines estaría “dentro de los límites de la sostenibilidad”, pero recomendó de momento no cazar más de 500.

El gobierno agregó que estaba esperando una opinión del Comité Científico de la Comisión de Mamíferos Marinos del Atlántico Norte, prevista para 2024, luego de lo cual revisaría la cuota provisional.

Dijo que también evaluaría los procedimientos utilizados para conducir y matar a los delfines para que “se lleve a cabo de la manera más rápida y eficiente posible”.

Actualmente solo se está revisando la caza de delfines, no toda la tradición del “grind”, que también implica la caza de ballenas piloto.

Los delfines de costados blancos y las ballenas piloto no son especies en peligro de extinción. Según estimaciones locales, hay alrededor de 100.000 ballenas pilotos en aguas alrededor de este archipiélago de unos 50.000 habitantes.