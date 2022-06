Trevelin suspende la recolección de residuos hasta nuevo aviso

Ante el impedimento de ingreso de camiones a la planta de Tratamiento de Residuos Urbanos (GIRSU), la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes informó que se torna inevitable suspender hasta nuevo aviso la recolección de residuos domiciliarios, tanto en Trevelin como en los Parajes.

Ante esta situación, desde la comuna recomiendan a la población reducir, en la medida de lo posible, la generación de residuos; no llevar descartables a los puntos limpios, dado que hasta que no se habilite la planta no puede retirarse ese materia y no dejar residuos en la vía pública para evitar que ésta sea desparramada por animales sueltos.