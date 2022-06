La próxima semana reabrirá el Polo Textil de Trelew

El titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social del Municipio, Hugo Schvemmer, se refirió al funcionamiento del Polo Textil de Trelew, y la situación generada tras declaraciones públicas de algunas de las trabajadoras que se desempeñan en ese lugar, en relación al cierre del espacio y a supuestas situaciones irregulares.

El funcionario explicó que «se decidió cerrar por 15 días el espacio productivo para poder avanzar en la refacción del techo y de la instalación eléctrica. La suspensión momentánea de las actividades fue comunicada a todas las trabajadoras a quienes se les garantizó el pago de esa quincena, ya que el Polo cuenta con los fondos para hacerlo».

Schvemmer aseguró que la decisión disparó una serie de situaciones con un grupo de cinco trabajadoras que fueron las que realizaron planteos públicos: «No entendemos porque lo hacen ya que en ningún momento estuvo la intención de que pierdan la fuente laboral o no cobren. Además, quiero aclarar que tres de ellas ya se habían ido del Polo hace bastante tiempo y solamente dos seguían vinculadas. También es importante que se sepa que hay otras 15 compañeras que trabajan allí y que no manifestaron ningún inconveniente».

En segundo lugar, Schvemmer negó rotundamente la existencia de facturas o cobros ilegales a nombre de una de las trabajadoras: «La factura que se presenta es del Contrato de Trabajo que tuvo Marta Morales por el transcurso de unos meses para desarrollar tareas administrativas y colaborar con la comercialización en el lugar. Ella hizo las facturas, como cualquier persona contratada. Presentó tres facturas juntas por los meses de enero, febrero y marzo, 21.600 pesos por mes, sumando un total aproximado de 65 mil pesos».

El funcionario explicó la razón de este contrato en particular: «El Polo se inició como un grupo asociativo. Desde la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social se colaboró con ese contrato en esa etapa porque la mayoría de las compañeras son costureras y no tienen formación administrativa o de venta. Hace un mes el Polo Textil recibió la matrícula como Cooperativa desde INAES y por lo tanto se dio de baja a ese contrato, ya que ahora el Polo tienen la posibilidad de generar sus propios ingresos y pagar a sus integrantes».

Schvemmer atribuyó el reclamo de estas trabajadoras a «situaciones conflictivas previas» derivadas de la falta de motivación para ser parte de un proyecto colectivo: «Este grupo de mujeres nunca participó de las charlas y capacitaciones que venimos haciendo para las trabajadoras del Polo. Les ha costado mucho vincularse y plantearon, siempre que pudieron, la idea de que las maquinarias que tiene el Polo se distribuyeran individualmente, algo que nunca permitimos porque se trata de un proyecto colectivo y la mayoría de la maquinaria que está ahí adentro pertenece a la FAMUCH que la cedió al Polo, en comodato, para que las use en forma gratuita desde el inicio».

El titular de la Agencia de Desarrollo Productivo y Economía Social confirmó que, desde la próxima semana, «el Polo Textil seguirá funcionando y generando inclusión». En ese marco le restó importancia a los planteos realizados por representantes de la oposición con la intención de «sacar el mayor rédito político posible», ante una situación que forma parte de lo que puede ocurrir «cuando se trabaja con personas en una construcción colectiva».

Viaje al exterior

Hugo Schvemmer aclaró que viajó al exterior, en su carácter de presidente de la Federación de Asociaciones Mutualistas del Chubut (FAMUCH), como parte de la comitiva coordinada por la Confederación Argentina de Mutualidades para participar de la 43° Asamblea General de la Asociación Internacional de las Mutualidades que se desarrolló en Viena entre el 8 y el 10 de junio.

«Fuimos invitados por la CAM como parte de una delegación que además integraron provincias como Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Después de allí viajamos para Alemania, también como una actividad de la CAM, para tener contacto con las Cajas de Crédito que son las más poderosas del mutualismo mundial y que tienen esquemas de financiamiento muy importantes», precisó. En ese marco dejó claro que «todos los gastos para el viaje y las actividades fueron cubiertos por la CAM o con fondos propios y no por el Municipio por su carácter de funcionario”, sentenció.