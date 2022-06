Hay 29 denuncias por violencia de género en la Universidad Nacional de la Patagonia

La secretaria General de la Universidad Nacional de la Patagonia «San Juan Bosco» y la secretaria de Bienestar, Liliana Barrionuevo y Cristina Massera, respectivamente, se refirieron a las denuncias por violencia de género radicadas en los claustros, que totalizan 29 para todas las sedes.

Durante la última edición de Clave Política, Barrionuevo sostuvo que «la Universidad siempre ha tomado cartas en el asunto respecto de problemas de este tipo que pudieran surgir, tenemos un programa aprobado por el Consejo Superior, se está trabajando desde 2016 cuando se constituyeron las comisiones, integradas por todos los claustros -docentes, no docentes y estudiantes- y se ha trabajado en conjunto entre todas las sedes de Esquel, Trelew, Madryn y Comodoro» y precisó que «el programa se aprobó en 2019, y la Universidad también se ha integrado a la red RUGE, reconocida por el Consejo Interuniversitario Nacional y hemos venido trabajando en conjunto con unas 60 universidades».

«Cada caso de violencia es individual, particular y merece un abordaje exclusivo, y tiene mucho que ver la escucha para con la persona que expone su situación, y con los caminos que se siguen una vez que se recibe esta exposición, que puede ser denuncia o no, tener un sumario o no, o bien haber una denuncia afuera de la Universidad. Son todos caminos que se abordan y se ponen a disposición de las personas, en pos de lograr su acompañamiento», apuntó la Secretaria General.

Consultada sobre el reciente apartamiento de un docente y casos similares que pudieran haber ocurrido en otras sedes, Barrionuevo explicó que «ha habido apartamiento de otros docentes hasta que se sustancie la instancia administrativa o judicial».

Por su parte, Massera, que se desempeña como Secretaria de Bienestar de la Casa de Altos Estudios, detalló que «en este último Consejo Superior presentamos un procedimiento general que tiene que ver con estos pasos: la persona puede hacer una consulta o denuncia, nosotros activamos los pasos con el equipo de acompañamiento y la persona puede llegar a hacer una denuncia o no, eso tenemos que respetarlo como así también la confidencialidad absoluta», sumando a ello que «somos muy cuidadosos en relevar quién es la persona que sufrió una determinada situación, y muchas veces también acompañamos a estudiantes, docentes y no docentes con alguna situación relacionada a lo personal; las renuncias las recibimos a través de un correo electrónico, algo que definimos para focalizar las denuncias o consultas en un solo canal de recepción».

«Tenemos el servicio jurídico permanente, se genera una investigación a partir de las entrevistas y a través del asesoramiento de profesionales, tratamos de seguir todos los pasos que institucionalmente están establecidos», apuntó la titular del área de Bienestar, agregando que «hay distintas medidas que pueden tomarse, puede ser una cesantía como las que hubo, y también suspensiones; hay que saber que los casos no solamente son entre docentes y estudiantes, sino también entre estudiantes y otros casos que llamamos mixtos, por ejemplo cuando un estudiante, docente o no docente es violentado desde afuera, es decir que implica a otra de las partes que no pertenece a la universidad».