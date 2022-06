Gran desempeño de Genaro Mottesi en Zárate

El piloto comodorense de 11 años, Genaro Mottesi, cumplió el último fin de semana una destacada actuación en la divisional promocional de la categoría Pro-Kart, doble fecha en el circuito internacional de Zárate.

Tuvo pruebas libres y clasificación destacada, fue sexto y séptimo en carrera, pero estuvo también peleando el podio en varias vueltas.

Motessi y un debut positivo en el Pro – Kart

El joven piloto comodorense, Genaro Mottesi, continúa midiéndose a nivel nacional, con saldo positivo y buen desempeño, buscando mejorar en la categoría promocional precisamente en el Campeonato de Pro – Kart disputado durante el pasado fin de semana en Zarate.

Genaro compitió también a nivel local, donde fue tercero, y viajó este fin de semana a Zárate, Buenos Aires, junto a su padre Guillermo Mottesi, para participar de la categoría Pro-Kart y conocer el circuito internacional de esa localidad, donde en agosto se desarrollará también el Campeonato Argentino. Mottesi cuenta con el apoyo del Ente Autárquico Comodoro Deportes y Dirección General de Deportes Municipal.

Genaro Mottesi fue octavo y cuarto en clasificaciones, mientras que en carrera terminó sexto y séptimo, con una gran performance especialmente en la segunda competencia, donde estuvo cerca del podio.

En Zárate se disputó la tercera y cuarta fecha de la categoría Pro-Kart. «Genaro corrió en la divisional Promocional, era fecha doble. En los entrenamientos no oficiales del viernes, de movida estaba entre los cinco primeros, sin conocer el circuito. Eso fue increíble. Un total de doce participantes, todos muy bien preparados», comentó su padre Guillermo Mottesi.

«Haber arrancado bien el viernes le dio un montón de confianza y pudo seguir mejorando. Estuvo entre los tres primeros también, durante todo el sábado de entrenamientos. El domingo estaba la pista muy húmeda, y le costó un poco más por no estar acostumbrado, y clasificó octavo», relató el padre de Genaro.

Importante remarcar la paridad en la categoría Pro-Kart, donde hubo en clasificación solo nueve décimas de separación entre primero y último.

«Fue una experiencia muy linda, en la carrera terminó sexto. No tuvo una buena largada, pero pudo recuperar y terminó sexto. En la segunda clasificación, para la segunda competencia, hizo una clasificación tremenda, se metió cuarto. Tuvo una muy buena largada, estuvo tercero muy cerca de hacer podio. Una cosa increíble. Y faltando dos vueltas tuvo un trompo, y se le escapó el podio. Terminó séptimo», describió Guillermo Mottesi.

«En resumen fue un fin de semana muy bueno, muy positivo por el desempeño que tuvo. Si bien el resultado no fue el mejor, superó lo que fuimos a buscar. A seguir esforzándose para seguir mejorando, y el próximo objetivo es el Campeonato Argentino, que no se hará en Mar del Plata, sino que se realizará en este circuito internacional de Zárate, en el fin de semana del 7 de agosto», manifestó Guillermo Mottesi, padre de Genaro.

Genaro tiene 11 años, es categoría cadete para el equipo DS Racing de Daniel Schianni con un chasis Tony Kart. El año pasado hizo dos carreras en Buenos Aires, y el Argentino de Trenque Lauquen donde fue décimo de catorce corredores en su divisional, y continúa mejorando con el correr de las carreras y el rodaje a nivel nacional.