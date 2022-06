Familias de alumnos intoxicados irán a la Justicia

Este jueves, padres de alumnos intoxicados con monóxido de carbono en la Escuela 7719 de El Maitén, se movilizaron al municipio exigiendo la presencia de la ministra de Educación en la localidad para que brinde respuestas.

Según reveló Sebastián Wodicka, uno de los padres de los alumnos que asisten al establecimiento educativo, los casos de intoxicación que se conocieron el miércoles, no fueron los primeros, sino que se habían producido situaciones similares días anteriores.

De acuerdo a lo expresado por otra madre, hubo alumnos que días pasados se retiraron descompuestos a su casa, pero no fue sino hasta el miércoles, cuando un alumno se desmayó en la escuela, que se pudo vincular los casos.

Las familias de los estudiantes se movilizaron este jueves al Municipio esperando el arribo de las autoridades del Ministerio de Educación para que brinden respuestas, y en una Asamblea de padres decidieron que no enviarán a sus hijos a la escuela hasta que esté garantizada la seguridad en el establecimiento.

En las últimas horas trascendió que en la escuela se habría realizado recientemente una obra de ampliación, y ahora las familias e incluso algunos docentes, sospechan que se deba a esas tareas que se produjo la pérdida de gas en el edificio.

Personal especializado realizaba este jueves las tareas de revisión e investigación para determinar los motivos de la presencia de monóxido de carbono en la escuela del paraje Buenos Aires Chico, en El Maitén.