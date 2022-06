Alberto Fernández pidió avanzar con el proyecto para gravar la renta inesperada

La Cámara de Diputados volverá a tener la semana próxima una intensa agenda de comisiones para avanzar en el análisis de un conjunto de proyectos que el oficialismo espera debatir en una sesión especial prevista para la última semana de este mes.

La agenda parlamentaria de la próxima semana fue analizada en un encuentro que mantuvo el presidente Alberto Fernández con el jefe de bloque de diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, donde se acordó avanzar en el debate del proyecto que busca gravar la renta inesperada, para el cual el legislador buscará iniciar los debates en comisiones en la última semana de este mes.

En declaraciones a El Destape Radio, Martínez dijo que «probablemente el jueves próximo o bien a principios de la otra semana comience a debatirse en comisión» el proyecto para gravar la renta inesperada y consideró que, a su juicio, «muchos diputados van a estar dispuestos a debatir lo que está pasando en el mundo y cómo eso tiene impacto en la Argentina».

«Si tenemos una mirada global, deberíamos ver que hay un grupo pequeño de empresas que tienen una renta sólo por precio, no por productividad», afirmó Martínez, al señalar que «lo producido por la recaudación de la renta inesperada va a la masa coparticipable y eso se distribuye con las provincias».

Señaló que, «quizás, se puede debatir la asignación específica de los fondos de la renta inesperada, pero hay antecedentes como con la (resolución) 125. Iba para hospitales y escuelas y no alcanzó para que lo voten» y precisó que está «abierto a debate».

Martínez precisó que, «si no es en esta semana, en la otra ya lo empiezo a poner en debate» aunque aclaró que la próxima es una semana corta en la que se les dificulta a los legisladores llegar a Buenos Aires.

Los temas a tratar

En el marco de la agenda prevista para la semana próxima, el jefe de la bancada oficialista no descartó que también la próxima semana se pueda retomar el debate en comisión sobre el proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura.

El proyecto, aprobado por el Senado eleva de 13 a 17 el número de integrantes y crea cuatro regiones federales en el seno del organismo, que sesionarán en el interior del país periódicamente, ya fue debatido semanas atrás en tres plenarios de comisiones, con la presencia de invitados.

Por otra parte, el oficialismo diseñó una intensa agenda que incluye avanzar el martes a las 16 en un plenario de comisiones de Presupuesto, Industria y Ciencia y Tecnología, con el dictamen del proyecto del proyecto de Ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la Biotecnología Moderna y la Nanotecnología.

La iniciativa que tiene un amplio consenso extiende hasta 2037 la vigencia del régimen de beneficios fiscales a la industria y amplía su alcance a las actividades que incorporan nanotecnología, cuenta con el respaldo del legislador de la UCR, Facundo Manes, presidente de la comisión de Ciencia y Tecnología de la cámara baja.

Luego, a las 17.30, la comisión de Presupuesto que preside Carlos Heller, analizará el proyecto de ley enviado por el Senado que asegura el acceso de los pacientes a las prestaciones integrales sobre cuidados paliativos en el ámbito público, privado y de la seguridad social, así como el acompañamiento a sus familias.

En tanto, el miércoles, a las 9 de la mañana se reunirá la comisión de Discapacidad y, a las 13, fue convocado un plenario de Legislación General junto con Presupuesto para retomar el debate del proyecto de ley enviado por el Senado que crea un Fondo Nacional para la Cancelación de la Deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con dinero evadido al exterior, con la presencia de nuevos expositores.