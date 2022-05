Piden que concejales de Trevelin aprueben la tolerancia cero al alcohol

Integrantes de la Fundación Estrellas Amarillas mantuvieron un encuentro con concejales de Trevelin a quienes solicitaron aprobar una ordenanza que establezca la tolerancia cero a la hora de conducir bajo los efectos del alcohol. «La verdad que sería interesante que Trevelin tenga esto. Si bien la diferencia no es mucha respecto a lo que marca la Ley Nacional de Tránsito, lo que queremos hacer es empezar a reeducar a la sociedad para preservar la vida», manifestó Rocío Esteban, presidenta de la Fundación en Chubut.

En cuanto al avance de esta posibilidad, Esteban contó que los concejales «lo están manejando inteligentemente, ellos entienden desde que punto yo estoy en esta lucha, sino hubiera sido por la muerte de mi hijo yo no estaría acá haciendo todo lo que hago. Por lo menos es importante que lo estén hablando, analizando y yo creo que vamos a llegar a tener tolerancia cero en Trevelin».

La presidenta de la Fundación Estrellas Amarillas fue muy crítica con la figura del «conductor alternativo» que existe en Esquel y, de hecho, apoyó la posición de la Agencia Provincial de Seguridad Vial de no realizar más controles de alcoholemia en esa ciudad.