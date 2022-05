Pese al frío, se disfrutó a un sábado a pleno en la Expo Deporte en Madryn

Una jornada de sábado, fresca pero combatida con puro deporte, se vivió en Puerto Madryn y precisamente en el edificio dela Universidad del Chubut, en lo que fue una nueva edición de la Expo Deporte.

En esta oportunidad, la actividad continuó con diversas charlas, demostraciones, partidos de deportes como fútbol, básquet infantil, modalidad playa, tejo, exhibiciones de baile, kangoo, zumba entre otras actividades interactivas donde las instituciones y organizaciones deportivas pudieron mostrar ante la comunidad portuaria de que van sus propuestas.

Gran cierre de la Expo Deporte

Este sábado por la tarde concluyó la tercera edición de la Expo Deportes “Madryn 2022”, que se llevó a cabo durante dos jornadas en la sede de la Universidad de Chubut, en la localidad portuaria.

El evento, que fue organizado por la municipalidad de Puerto Madryn a través de la Secretaría de Deportes y el respaldo de Chubut Deportes, contó con una gran concurrencia de vecinos, que disfrutaron de las diferentes muestras y charlas que se llevaron adelante.

La propuesta, como cada año, tiene como objetivo brindarles a todas personas que practican algún deporte, actividad física o que tengan intenciones de sumarse a alguna de ellas, la posibilidad de observar el desarrollo de cada disciplina, ya que cada institución muestra el trabajo que realiza en el día a día.

En este marco, se organizaron gran cantidad de exposiciones, charlas, seminarios, muestras, exhibiciones y actividades de distinta índole.

Chubut Deportes participó activamente del evento, con la presentación de un stand donde se mostraron todos los programas que desarrolla el Ente Deportivo provincial a lo largo del año y los deportistas destacados.

Se dispuso un staff de profesores responsables de las distintas áreas, que se encargaron de responder las requisitorias de los vecinos, ante la consulta de diferentes temas inherentes a los programas que desarrolla el ente.

Además, el área de Deporte Adaptado organizó un Campus para la disciplina de Básquet sobre Silla de Rueda, que se desarrolló en la sede universitaria (la parte teórica) y en el club Deportivo Madryn (la práctica). La capacitación fue dictada por el profesor Maximiliano Mainardi, ex entrenador de la selección argentina femenina y ex asistente técnico de la selección masculina BSSR. El experimentado disertante, es además el coordinador y creador del reglamento del básquet 3×3 de los Juegos Nacionales Evita.

El evento se inició con la parte teórica en la Universidad de Chubut, y por la tarde, en la sede del club Deportivo Madryn, se realizó la práctica. Cerca de veinte personas, entre deportistas con discapacidad motriz y entrenadores de la disciplina, participaron de la capacitación.

Por otro lado, también estuvo presente del ex doble campeón mundial de boxeo, Omar Andrés Narváez, quien junto al profesor Ruperto Ruiz, brindaron una charla respecto al desarrollo del boxeo olímpico.

Posteriormente, junto con jóvenes promesas del boxeo chubutenses, entre ellos Junior Narvaes, quien participó de los Juegos Suramericanos de la Juventud junto a la selección argentina, realizaron un entrenamiento abierto, a modo de exhibición.

Por último, el gerente Deportivo del ente deportivo provincial, Marcelo Richotti, junto con el doctor Lucas Escobar, participaron de la mesa de debate presentando el tema de “Personas trans y las competencias deportivas”.