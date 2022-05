Mamet coquetea con todos

Pablo Mamet anticipó su intención de pugnar por la intendencia de Trelew desde hace meses. En la previa a las legislativas de 2021 dialogó con el PJ, tuvo un claro acercamiento al ahora senador Ignacio Torres, pero no se desliga del todo del «dasnevismo residual».

Si bien, desde el principio dejó entrever que conformaría un partido propio para ir a elecciones en 2023, hasta el momento se observa que el pretenso candidato estaría más dispuesto cerrar filas en un frente electoral que ya cuente con la estructura para ir a elecciones, que efectivamente ir por las suyas y arriesgarse en las urnas.

Quizá porque comparten intereses comunes, a Mamet se lo ve más cómodo con «Nacho» Torres del PRO, que con otros dirigentes, además de lo obvio, que es resultado electoral de 2021, que pintó la provincia de amarillo.

No es menos cierto que el empresario trelewense mantiene cierta afinidad con el «dasnevismo residual», aquellos que tomaron distancia de Mariano Arcioni tras la desaparición física de Mario Das Neves.

Si bien hay quienes opinan que su «precocidad» para lanzarse al ruedo podría devenirle en desventaja, Pablo no duda en «cafetear» con quien le pueda ser de utilidad en sus fervientes aspiraciones.

Así las cosas, Mamet se codea con un elenco variopinto en su búsqueda de aliados para la carrera que pretende disputar por la intendencia de Trelew.