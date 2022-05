El ENCOSEP llama a los vecinos a opinar sobre los pedidos de aumento de la SCPL

El Ente de Control de Servicios Públicos de Comodoro Rivadavia (ENCOSEP) llama a una reunión virtual para que los vecinos participen ante el pedido de aumento de la SCPL de un 50% en el agua y de un 23% en energía eléctrica. El concejal del radicalismo, Omar Latanzio, explicó que «en este caso han separado los incrementos a residenciales (un 17,23%) y no residenciales (23,31%). Si uno se pone a pensar entre el último aumento que estaba pedido en el mes de enero, con este llegaría casi al 51% y el aumento del agua y saneamiento un 88%».

En este sentido, el edil comodorense opinó que «esto ya no es una cooperativa, esto lo digo siempre. Una cooperativa es ayudar, una cooperativa está para el bien común, pero acá han mezclado política y han hecho una empresa donde los únicos beneficiados son los que la administran».

Latanzio manifestó que no está de acuerdo con los porcentajes de aumento, «porque pedir es fácil, pero la gente no lo puede pagar y ¿el servicio vale lo que cobran?. Te cortan el agua una semana y eso no se acredita, todos los beneficios son para ellos. Creo que estamos en un punto en el que la gente tiene que salir a decir lo que piensa».