Cómo evitar caer en estafas durante el Hot Sale

El fiscal especialista en cibercrimen, Carlos Richieri, explicó las distintas modalidades de estafa de las que pueden ser víctimas los consumidores durante el Hot Sale, y detalló la serie de mecanismos preventivos ante operaciones dudosas al comprar online.

En diálogo con División Noticias, advirtió que «hay que tener mucho cuidado con las ofertas que se ven, porque si se tiene la oportunidad de seguir el precio se advierte que los precios se inflaron para hacer la rebaja; esto es competencia de Defensa del Consumidor, y hay muchas denuncias de productos que están con una rebaja increíble pero que hace dos semanas valían lo mismo o menos que con el descuento» y agregó: «Cuidado con las ofertas que llegan por WhatsApp, los links de publicidades y estas ofertas que nos llegan por mail, ya que aunque uno ingrese y parezca la página real, puede que no lo sea».

El fiscal llamó a «utilizar los canales formales» y recordó que «la misma organización (del Hot Sale) está poniendo a disposición en su página web cuáles son los canales específicos donde la gente puede comprar; entonces, cuando veamos una gran oferta, tengamos la precaución de tomar todas las medidas necesarias para verificar que la dirección es la del producto que estamos queriendo comprar, que efectivamente diga la marca, que estén todas las garantías y que no nos pidan información de más».

«Hay muchas ofertas donde pareciera que nos están vendiendo un producto, pero donde toda la información que se solicita excede la de una compra, y estas son las cosas que tenemos que evitar, ya que ante la ‘gran oferta’ bajamos los controles y las defensas, y queremos hacernos de ese producto a un precio sensacional. El primer momento en que hay que desconfiar es cuando recibimos la oferta por un canal diferente al de la búsqueda», señaló el funcionario judicial.

Richieri sostuvo que «es muy común que nos manden un CBU a nombre de una persona para hacer el pago, y esta es una alarma enorme de que la operación no la tenemos que hacer; la formalización de la compra es una invitación a comprar y no un pedido de envío de dinero vía transferencia», y remarcó que «cuando uno paga por ese medio no puede reclamar una garantía, que el producto no le llegó o que la operación no se realizó; debe utilizarse ‘marketplaces’ comunes o tradicionales y evitar este tipo de situaciones».