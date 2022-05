Becaria del CENPAT recibió importante distinción en el Reino Unido

La becaria posdoctoral del Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR) del CCT CONICET-CENPAT, Dra. Martha Patricia Rincón Díaz ganó la medalla Huntingford otorgada por la Sociedad de Pesquerías de las Islas Británicas (Fisheries Society of the British Isles – FSBI), una prestigiosa sociedad científica internacional abogada al estudio de la biología, la pesca y la conservación de los peces.

Esta medalla es otorgada anualmente sólo a un científico o científica a nivel mundial que se encuentre en etapas tempranas de su carrera y hayan publicado en la revista científica Journal of Fish Biology.

El reconocimiento a la Dra. Rincón Díaz fue por la investigación postdoctoral que viene realizando en el CESIMAR desde 2019 sobre la relación entre las pesquerías y la diversidad de funciones ecológicas de los peces marinos en Argentina. En el artículo premiado, titulado “La diversidad funcional de peces como indicador de resiliencia a la pesca industrial en la Patagonia Argentina”, sus autores identificaron que altos niveles de esfuerzo pesquero y un uso prolongado de caladeros de pesca para el langostino patagónico podrían disminuir la diversidad de roles ecológicos que tienen los peces marinos en aguas de la Patagonia Central. La investigación muestra así la importancia de considerar la biodiversidad de peces y sus funciones para buscar una gestión pesquera que preserve la integridad de los ecosistemas marinos de la Patagonia.

La publicación de la científica del CONICET fue elegida entre otros 35 trabajos de todo el mundo publicados en la revista Journal of Fish Biology, pasando por la evaluación del comité editorial y por la revisión de la propia Dra. Felicity Huntingford, por quién la medalla lleva su nombre.