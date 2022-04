Vecinos del barrio La Rinconada reclaman por los servicios básicos

Los vecinos del barrio Tiro Federal II, también conocido como La Rinconada, de la ciudad de Trelew, reclaman la instalación de los servicios básicos. Actualmente, el barrio consta de 150 lotes y el presidente del mismo aseguró que «somos el único barrio de Trelew que carecemos de absolutamente todo. No tenemos luz eléctrica, no tenemos agua, no tenemos gas, no tenemos cloacas, no tenemos calles, no tenemos recolección de residuos y tampoco seguridad, ya que se han cansado de robarnos». A pesar de ello, hay seis vecinos que viven en estas condiciones y varios que quieren asentarse en los lotes que compraron, pero la falta de servicios y seguridad no se los permite.

«Nos manejamos con energía solar y comprando agua y combustible para grupos electrógenos», dijo el titular del barrio La Rinconada, quien agregó que «el presidente de la cooperativa nos dijo que tenemos que hacer el proyecto completo de la parte eléctrica, pero eso cuesta más de 51 millones de pesos y es imposible que podamos juntar ese dinero».

Según contó el vecino, mantuvieron un encuentro con funcionarios municipales que les prometieron trabajar en el rellenado de las calles que debieron ser abiertas por los propios dueños de los lotes. «Nosotros tenemos nuestros impuestos al día y nos cobran mantenimiento de pluviales, pero no siquiera tenemos calles», dijo Gabriel.