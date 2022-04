Renta inesperada: menor contribución para empresas que reinviertan

Este miércoles se conocieron algunos detalles acerca del impuesto que se aplicará sobre ganancias obtenidas producto de la guerra en Ucrania. Según explicó el ministro de Economía, Martín Guzmán, “el mecanismo” que gravará la renta inesperada será menor, para las empresas que reinviertan esas ganancias.

“Lo que se busca hacer es algo que en modo alguno desincentiva la inversión, porque lo que hemos planteado es que si hay una reinversión de la renta inesperada, no asociada a la inversión que generó la guerra, entonces, la contribución sería menor”, dijo Guzmán este miércoles.

Al participar del evento de manera virtual, Guzmán destacó que con el tema de la renta inesperada “lo que se busca es un mecanismo para evitar que el shock que genera la guerra en Ucrania a Argentina sea regresivo e implique un retroceso en el desarrollo de nuestra sociedad”.

“Para que la sociedad funcione, mejor tenemos que tener un crecimiento que sea compartido; que haya una situación de mayor equidad. Eso es fundamental para un ambiente que dé lugar a una sociedad más pujante y una sociedad con mayor bienestar”, agregó.

Guzmán apuntó que “en el contexto que se está viviendo, hay sectores que han tenido una renta inesperada que no es producto de una inversión adicional”.

Ante este contexto, “hay que construir colectivamente y también sobre la base un diálogo profundo una solución al problema del shock distributivo que hoy vive el mundo y en particular le pega a Argentina”, enfatizó el ministro.